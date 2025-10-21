С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
В России решили перевести все платежки за ЖКХ в цифровой вид
Законопроект о переходе на электронные платежки по коммунальным услугам, подготовленный Минстроем, находится на этапе общественного обсуждения, финальная версия еще не утверждена.
Инициатива связана с поручениями президента России Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина, пишут «Известия».
Речь идет о создании на базе ГИС ЖКХ единой цифровой платформы для управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Согласно проекту, платежные документы по коммунальным услугам в электронном виде будут публиковаться сразу в двух системах – ГИС ЖКХ и на портале госуслуг.
«Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе», – говорится в пояснительной записке.
Итоговая редакция появится после завершения всех регламентных процедур. Новая норма должна создать единый по всей России порядок доставки юридически значимых электронных платежек, повысить безопасность их получения и упростить информирование граждан.
При этом возможность выбора способа оплаты, предусмотренная Жилищным кодексом, будет сохранена для удобства населения.
Ранее заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко указывал, что в России дату крайнего срока платежей за жилищно-коммунальные услуги изменят на 15 число месяца, чтобы уменьшить количество просрочек.