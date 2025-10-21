В России решили перевести все платежки за ЖКХ в цифровой вид

Tекст: Алексей Дегтярев

Инициатива связана с поручениями президента России Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина, пишут «Известия».

Речь идет о создании на базе ГИС ЖКХ единой цифровой платформы для управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Согласно проекту, платежные документы по коммунальным услугам в электронном виде будут публиковаться сразу в двух системах – ГИС ЖКХ и на портале госуслуг.

«Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе», – говорится в пояснительной записке.

Итоговая редакция появится после завершения всех регламентных процедур. Новая норма должна создать единый по всей России порядок доставки юридически значимых электронных платежек, повысить безопасность их получения и упростить информирование граждан.

При этом возможность выбора способа оплаты, предусмотренная Жилищным кодексом, будет сохранена для удобства населения.

Ранее заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко указывал, что в России дату крайнего срока платежей за жилищно-коммунальные услуги изменят на 15 число месяца, чтобы уменьшить количество просрочек.