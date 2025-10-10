Последний срок оплаты услуг ЖКХ решили перенести на 15 число

Tекст: Алексей Дегтярев

Аксененко пояснил, что цель нововведения – повысить удобство для потребителей, изменения вступят с марта 2026 года, передает РИА «Новости».

По словам депутата, большинство граждан получают зарплату в период с 10 по 15 число, из-за чего при старом сроке оплаты до получения зарплаты уже могла накапливаться пеня за просрочку.

«Теперь эта схема уточняется, добросовестные плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, что у них выплаты на работе не совпадали по сроку с датой оплаты ЖКУ», – указал он.

Ожидается, что изменение сроков поможет уменьшить число задолженностей по услугам ЖКХ.

Член Общероссийского народного фронта, руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ» и эксперт по ЖКХ Павел Степура в беседе с газетой ВЗГЛЯД призывал не платить добровольно за те услуги ЖКХ, которые по факту не были оказаны, но счета за них были выставлены.

До этого в Госдуме сообщали, что с 1 марта 2026 года в России изменится дата последнего срока внесения оплаты за услуги ЖКХ.