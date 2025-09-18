Эксперт призвал не оплачивать неоказанные услуги ЖКХ

Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.7 комментариев
Эксперт Степура рассказал, как вернуть с процентами деньги за неоказанные услуги ЖКХ
Чтобы не приходилось прилагать усилия за то, что списываются деньги за услугу, которая не оказывается, не стоит вовсе добровольно платить за нее, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура, комментируя тревогу россиян из-за услуг ЖКХ.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получает очень много обращений российских граждан о несоответствии качества и стоимости услуг в сфере ЖКХ. В пример она приводит случай в подмосковной Электростали жителям не поставляли горячую воду, но продолжали брать за нее плату. После вмешательства омбудсмена был произведен перерасчет, и средства вернули.
«Деньги не списывают просто так автоматически, люди платили сами. А если они не получали нормальную горячую воду, то почему сами за нее платили?» – задается вопросом Степура.
По его словам, не стоит заранее платить за услугу, которую вам фактически не предоставляют. Сначала нужно добиться, чтобы она оказывалась в нормальном качестве, и только потом вносить оплату. Также он советует требовать перерасчет еще до оплаты счета, чтобы избежать переплаты.
А добиться оказания качественной услуги можно письмами в саму управляющую компанию с требованием о качестве и перерасчете, а также жалобами в контролирующие структуры, такие как жилинспекция, Роспотребнадзор, порталы типа «Наш город» в Москве или «Добродел» в Московской области, продолжает собеседник.
«Если не оплачивать некачественную услугу, то это будет головной болью не жителя, а управляющей компании, которая не поставляет качественную коммунальную услугу. А если уж оплатили, но смогли добиться возврата, тогда еще с нерадивой управляющей организации можно получить штраф в размере 50% за излишне уплаченные средства», – заключил Степура.
