Москалькова заявила о тревоге россиян из-за услуг ЖКХ

Tекст: Алексей Дегтярев

«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте среди того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги», – сказала Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, подобное вызывает у людей протест.

В аппарат омбудсмена поступали обращения из Челябинской и Московской областей. В частности, в городе Электросталь Московской области жителям не поставлялась горячая вода, однако платежи за нее все равно взимались. По словам омбудсмена, после обращения был произведен перерасчет, и средства вернули людям.

В апреле президент Владимир Путин отмечал, что на обновление жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.