Нефть подешевела на признаках переизбытка предложения

Мировые цены на нефть начали снижаться на признаках переизбытка предложения

Tекст: Мария Иванова

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.30 опускалась на 0,03%, до 60,99 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,07%, до 56,98 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим что за прошлую неделю Brent подешевела на 2,3%, а WTI – на 2,97%. Аналитики Goldman Sachs связывают негативную динамику с проявлением признаков профицита на рынке, основанных на данных Международного энергетического агентства (МЭА) по добыче в мире и управления энергетической информации минэнерго США по запасам в США, которые приводит Reuters. Так, на прошлой неделе МЭА повысило прогноз роста мировой добычи по итогам года на 300 ты. баррелей в сутки, до 3 миллионов, агентство ожидает, что добыча в среднем составит 106,1 млн баррелей в сутки.

Между тем запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 октября, увеличились на 3,5 млн баррелей (0,8%), – до 423,8 млн баррелей, это больше, чем прогнозировали аналитики.

Эксперты Goldman Sachs во вторник заявили о сохранении прогноза по цене на нефть до 2026 года. Предполагается, что стоимость Brent может снизится до 52 долларов к четвертому кварталу следующего года.