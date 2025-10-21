Нефть подешевела на признаках переизбытка предложения

Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.2 комментария
Мировые цены на нефть начали снижаться на признаках переизбытка предложения
Мировые цены на нефть во вторник начали слабо снижаться на появлении признаков профицита на рынке.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.30 опускалась на 0,03%, до 60,99 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,07%, до 56,98 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим что за прошлую неделю Brent подешевела на 2,3%, а WTI – на 2,97%. Аналитики Goldman Sachs связывают негативную динамику с проявлением признаков профицита на рынке, основанных на данных Международного энергетического агентства (МЭА) по добыче в мире и управления энергетической информации минэнерго США по запасам в США, которые приводит Reuters. Так, на прошлой неделе МЭА повысило прогноз роста мировой добычи по итогам года на 300 ты. баррелей в сутки, до 3 миллионов, агентство ожидает, что добыча в среднем составит 106,1 млн баррелей в сутки.
Между тем запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 октября, увеличились на 3,5 млн баррелей (0,8%), – до 423,8 млн баррелей, это больше, чем прогнозировали аналитики.
Эксперты Goldman Sachs во вторник заявили о сохранении прогноза по цене на нефть до 2026 года. Предполагается, что стоимость Brent может снизится до 52 долларов к четвертому кварталу следующего года.