Мутко: «ДОМ.РФ» планирует построить 100 млн кв. м жилья к 2030 году
К 2030 году с использованием механизмов «ДОМ.РФ» в России планируется возвести 100 млн квадратных метров жилья, что составит десятую часть от общего объема, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Совокупный объем жилья, который планируется построить с участием «ДОМ.РФ» к 2030 году, достигнет 100 миллионов квадратных метров, передает ТАСС.
По словам генерального директора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, это составит 10% от всего объема планируемого строительства жилья в стране.
Мутко отметил: «ДОМ.РФ вовлек в оборот около 35 тыс. га земли с градпотенциалом в районе 35 миллионов квадратных метров. Мы себе ставим цель построить на этой земле жилье. К 2030 году с нашими механизмами должно быть построено 100 млн кв. м жилья – 10% от всего планируемого объема строительства жилья в РФ».
Он также уточнил, что на этих земельных участках реализуются проекты комплексного развития территорий и строительства жилья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил хорошие результаты работы компании «ДОМ.РФ» в сфере жилищного строительства.
Глава государства обсудил с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко ожидаемое снижение объема ипотечного кредитования в текущем году.
Президент также выразил уверенность, что акции «ДОМ.РФ» будут привлекательны для инвесторов при ответственной дивидендной политике компании.