Путин поинтересовался у Мутко прогнозами снижения объемов ипотеки на 20%

Tекст: Валерия Городецкая

Путин обратил внимание на аналитические данные «ДОМ.РФ», согласно которым объем ипотеки в стране может снизиться на 20% в 2025 году, передает ТАСС.

«Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20?» – уточнил президент.

Глава государства также задал вопрос, почему при сокращении ипотечных сделок на такую величину общий объем денежных средств, поступающих в сферу недвижимости, не уменьшится. Мутко пояснил, что изменения связаны с трансформацией структуры приобретения жилья: если ранее до 90% покупок совершалось за счет ипотеки, то сейчас доля ипотечных сделок снизилась до 65%.

Мутко добавил, что в настоящее время 35% покупателей приобретают жилье на собственные средства.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Мутко.

В марте ЦБ с апреля принял решение усложнить получение ипотеки и автокредитов. Ранее ЦБ предложил устранить схемы в льготной ипотеке, дискредитирующие идею господдержки.