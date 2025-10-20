  • Новость часаВ Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии
    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Российские войска освободили Ленино в ДНР
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    Совет ЕС согласовал полный запрет на газ из России
    Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    9 комментариев
    20 октября 2025, 14:34 • Новости дня

    Путин заявил об инвестиционной привлекательности акций «ДОМ.РФ»

    Путин пожелал удачи «ДОМ.РФ» перед предстоящим IPO с участием государства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что акции «ДОМ.РФ» будут интересны инвесторам при условии ответственной дивидендной политики компании.

    Акции «ДОМ.РФ» будут привлекательными для инвесторов при грамотной дивидендной политике, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, передает ТАСС.

    Мутко сообщил, что компания рассчитывает на высокий интерес инвесторов благодаря прогнозируемой дивидендной доходности на акцию в размере 11-12%.

    Путин отметил: «Думаю, что да. Если будете ответственную дивидендную политику проводить, то, конечно, это будут привлекательные инвестиции». Он также пожелал «ДОМ.РФ» успехов в проведении IPO.

    В ходе встречи Мутко подчеркнул, что компания планирует сохранить государственную долю не менее 50% плюс одна акция после размещения. Он добавил, что после IPO у компании появятся новые акционеры, а работа станет более публичной и прозрачной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил позитивные результаты работы компании «ДОМ.РФ» в сфере жилищного строительства.

    Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил о необходимости выстроить программу субсидирования для покупки гражданами квартир большей площади.

    17 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп объяснил выбор Венгрии местом саммита с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана является безопасной площадкой для переговоров, у Орбана нет множества проблем, которые есть в других странах, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя выбор места встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп отметил, что и ему, и Путину нравится премьер-министр Венгрии, подчеркнув, что Венгрия – «безопасная страна, они делают очень хорошую работу», передает ТАСС.

    Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной». По словам американского президента, в Венгрии нет проблем, которые наблюдаются в других государствах. «Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    Комментарии (5)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 21:40 • Новости дня
    Трамп: Саммит России и США в Венгрии запланирован двусторонним, а Зеленский будет «на связи»
    Трамп: Саммит России и США в Венгрии запланирован двусторонним, а Зеленский будет «на связи»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии будет проходить в двустороннем формате, а Зеленский будет «на связи».

    По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский также примет участие, но дистанционно. «Вероятно, это будет двойная встреча, но... Зеленский будет на связи», – заявил американский президент в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Напомним, после телефонных переговоров с Путиным президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине.

    Комментарии (6)
    18 октября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому завершить конфликт с Россией и «заключить сделку».

    «Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту [России Владимиру] Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Американский президент также предложил, чтобы и Россия, и Украина объявили себя «победителями». «Пусть история рассудит!» – заявил Трамп. Он счел разговор с Зеленским «очень интересным и сердечным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США провел переговоры с Зеленским в Белом доме. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    В четверг вечером состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Трамп анонсировал свою следующую встречу с Путиным в Будапеште.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан: Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине
    Орбан: Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Будапеште может дать серьезный шанс урегулировать ситуацию на Украине, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Венгрия стала страной в Европе, где существует реальная возможность добиться прогресса по урегулированию на Украине, указал Орбан, передает ТАСС. По его словам, «Брюссель изолировал себя от мирного процесса», тогда как Будапешт намерен продолжать прилагать усилия для достижения мира.

    Премьер отметил, что Венгрия годами настойчиво выступала за мир, отстаивая принципы сотрудничества и взаимного уважения между странами. «Мы годами последовательно и настойчиво отстаивали дело мира. Сотрудничество вместо конфронтации, взаимное уважение вместо стигматизации. Это путь к миру», – заявил Орбан.

    В четверг Путин и Трамп поговорили по телефону. Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    Сам американский лидер пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков.

    Комментарии (7)
    17 октября 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом разработку минеральных ресурсов на морском дне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеоконференции. Основной темой обсуждения стала разработка минеральных ресурсов на морском дне.

    Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России было посвящено вопросу разработки минеральных ресурсов на морском дне, передает ТАСС. Путин отметил, что вопрос важный и интересный, и предложил начать обсуждение с доклада профильного министерства, предоставив слово Александру Козлову.

    Президент также сообщил, что после Козлова свои доклады представят глава МИД России Сергей Лавров и глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что акцент был сделан на ключевых моментах этих переговоров.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин приехал в Большой театр на юбилей телеканала RT

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Большой театр на празднование 20-летнего юбилея телеканала RT.

    Ожидается, что глава государства лично выступит с поздравлением руководству и сотрудникам телеканала, передает ТАСС.

    RT является первым российским международным новостным телеканалом, который ведет круглосуточное вещание более чем в 100 странах мира. Суммарная аудитория RT превышает 900 млн человек.

    Телеканал и его онлайн-платформы транслируют новости, документальные фильмы и специальные проекты на семи языках, а сайты и социальные сети – на десяти языках, включая китайский и хинди. По охвату в социальных сетях RT опережает такие международные СМИ, как BBC и CNN. Портал RT Arabic занимает лидирующие позиции по популярности среди арабских новостных ресурсов, а RT en Espanol стал самым востребованным международным новостным каналом в эфире десяти стран Латинской Америки.

    Ранее Путин назвал RT точкой опоры за границей.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин поздравил RT с юбилеем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин лично поздравил руководство и сотрудников телеканала RT с двадцатилетием на праздновании в Большом театре.

    Глава государства отметил, что миллионы людей по всему миру поверили RT и стали его постоянными зрителями, передает РИА «Новости».

    «Вы быстро набирали популярность и влияние, и, как следствие, конкуренты вам стали просто завидовать, а иногда, на мой взгляд, не просто завидовать, но и бояться», – добавил он.

    Путин подчеркнул, что конкуренты в других странах теперь не только завидуют RT, но и опасаются его влияния. По его словам, современные западные методы пропаганды мало отличаются от советских штампов.

    «Я желаю продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие - правду», - отметил глава государства.

    Президент также пообещал, что препятствия свободе распространения информации, вызванные монополией Запада, будут устранены. Он отдельно поздравил главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян, а также всех сотрудников телеканала.

    Напомним, Путин в пятницу приехал в Большой театр на юбилей телеканала RT.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 09:20 • Новости дня
    Путин поздравил дорожников с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув важность их работы для развития российских регионов.

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, передает ТАСС. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства назвал дорожников квалифицированными и востребованными специалистами, которые работают в сложных и экстремальных условиях, строя автомагистрали, мосты и тоннели.

    «Сегодня мы чествуем работников дорожного хозяйства – квалифицированных, востребованных специалистов, которые хорошо знают свое дело, понимают значимость стоящих перед ними задач. В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны. И, конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России», – говорится в обращении Путина.

    Президент отметил, что дорожный комплекс России в последние годы развивается: строятся и ремонтируются сотни километров дорог, создаются логистические узлы, модернизируется инфраструктура. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий и развитию государственно-частного партнерства.

    Путин выразил уверенность, что работники дорожного хозяйства продолжат добросовестно трудиться и добиваться новых успехов на благо страны.

    День работников дорожного хозяйства – российский профессиональный праздник. Отмечается в третье воскресенье октября. Установлен указом президента РФ от 23 марта 2000 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил привести 85% дорог страны в нормативное состояние к 2030 году. Темпы ремонта дорог в России выросли на 21%. Власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин рассказал, как его облили вином на юбилее Михалкова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что на юбилее Никиты Михалкова его случайно облил красным вином друг режиссера, который извинился и пообещал прекратить пить, но слово не сдержал.

    Президент России Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на канале «Россия 1» рассказал о курьезном инциденте, произошедшем на юбилее известного режиссера, передает ТАСС.

    «Меня один из его [Михалкова] друзей облил там [на юбилее режиссера] красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», – заявил президент.

    Путин отметил, что, насколько ему известно, этот человек не сдержал своего обещания, однако продолжает употреблять алкоголь «в рамках разумного».

    Президент также подчеркнул вклад Михалкова в современное искусство, назвав его большим артистом и классиком.

    «И большой повод есть его поздравить», – резюмировал российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Никиту Михалкова своим другом и истинным патриотом России.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль спросили о подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Песков: Подготовка встречи Путина и Трампа в Будапеште пока не начата

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала, подробности и детали будущего саммита пока отсутствуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, работа по подготовке встречи президентов России и США в Будапеште пока не начата, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков отметил, что команды сторон еще не приступили к полномасштабным переговорам по организации саммита, хотя поручения от лидеров уже даны.

    Песков также сообщил, что в настоящий момент нет ни одной детали будущей встречи. На вопросы о возможном участии Украины, составе европейской делегации и планах по подписанию документов пока нет ответов.

    По словам представителя Кремля, впереди еще предстоит большая работа дипломатических ведомств России и США. Именно они должны будут согласовать все ключевые параметры будущего саммита и ответить на вопросы по организации встречи.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин поинтересовался у Мутко прогнозами снижения объемов ипотеки на 20%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко ожидаемое снижение объема ипотечного кредитования в этом году.

    Путин обратил внимание на аналитические данные «ДОМ.РФ», согласно которым объем ипотеки в стране может снизиться на 20% в 2025 году, передает ТАСС.

    «Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20?» – уточнил президент.

    Глава государства также задал вопрос, почему при сокращении ипотечных сделок на такую величину общий объем денежных средств, поступающих в сферу недвижимости, не уменьшится. Мутко пояснил, что изменения связаны с трансформацией структуры приобретения жилья: если ранее до 90% покупок совершалось за счет ипотеки, то сейчас доля ипотечных сделок снизилась до 65%.

    Мутко добавил, что в настоящее время 35% покупателей приобретают жилье на собственные средства.

    Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Мутко.

    В марте ЦБ с апреля принял решение усложнить получение ипотеки и автокредитов. Ранее ЦБ предложил устранить схемы в льготной ипотеке, дискредитирующие идею господдержки.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Рябков: Альтернативы духу Анкориджа нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломатическое направление, заданное в ходе российско-американского саммита на Аляске, не имеет альтернатив, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он отметил, что ключевой задачей сейчас является донести до американской стороны значение установленных в Анкоридже рамок, передает ТАСС.

    «Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», – заявил Рябков журналистам.

    Напомним, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    В Испании расценили возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.

    Комментарии (3)
    20 октября 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков отметил влияние отношений Путина с Орбаном на выбор города для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выбор Будапешта для предстоящего российско-американского саммита связан с взаимоотношениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает конструктивные отношения с Владимиром Путиным и теплые – с Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина. Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора российского и американского лидеров».

    По словам пресс-секретаря, именно этот фактор сыграл значительную роль при выборе Будапешта в качестве площадки для будущего саммита между Россией и США. Песков отметил, что диалог лидеров стран продолжается и остается в конструктивном русле. Подробности о дате и повестке встречи пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты ведут переговоры по организации встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Венгрии.

    Эксперты отметили, что многое будет зависеть от позиции европейцев и их готовности не мешать саммиту. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что саммит может способствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин счел верным переход на проектное финансирование строительства

    Путин признал переход на проектное финансирование строительной отрасли правильным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил эффективность перехода на проектное финансирование, подчеркнув его положительное влияние на развитие строительной отрасли страны.

    Переход на проектное финансирование в строительной сфере России был правильным решением, заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА «Новости». Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

    На встрече обсуждались вопросы развития строительной отрасли и ипотечного кредитования. Мутко поблагодарил президента за решение о переводе строительной отрасли на проектное финансирование, отметив, что оно обеспечило динамичное развитие стройки в России. Путин в ответ подчеркнул: «Правильное решение».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Мутко был приглашен к Путину с докладом в связи с выходом «ДОМ.РФ» на IPO. В начале встречи Путин спросил у Мутко о ходе работы компании и перспективах ее развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил положительные результаты деятельности компании «ДОМ.РФ» в сфере жилищного строительства. Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил о необходимости выстроить программу субсидирования для покупки гражданами квартир большей площади.

    Комментарии (0)
    В результате удара по порту Одессы уничтожен военный груз из Румынии
    Зеленский: Россия проиграла Европу американцам
    Трамп обвинил Сороса в финансировании протестов в США
    В Грузии раскрыта новая схема финансирования протестов Евросоюзом
    Собянин пообещал построить в Москве за три года три моста и 283 км дорог
    В Ереване нашли мертвой пропавшую чеченку Айшат Баймурадову
    Школьник в Бурятии получил перелом кисти после драки с учителем

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России.

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы?

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня.

    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам

    «Либо Дональда Трампа подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии». Так эксперты комментируют резкое обострение в отношениях Вашингтона и Боготы. США в ответ на обвинения в убийстве рыбака в Карибском бассейне остановили финансовую помощь Колумбии и пригрозили ей тарифами. В чем причины стремительно нарастающей напряженности?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации