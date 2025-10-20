Путин заявил об инвестиционной привлекательности акций «ДОМ.РФ»

Путин пожелал удачи «ДОМ.РФ» перед предстоящим IPO с участием государства

Tекст: Елизавета Шишкова

Акции «ДОМ.РФ» будут привлекательными для инвесторов при грамотной дивидендной политике, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, передает ТАСС.

Мутко сообщил, что компания рассчитывает на высокий интерес инвесторов благодаря прогнозируемой дивидендной доходности на акцию в размере 11-12%.

Путин отметил: «Думаю, что да. Если будете ответственную дивидендную политику проводить, то, конечно, это будут привлекательные инвестиции». Он также пожелал «ДОМ.РФ» успехов в проведении IPO.

В ходе встречи Мутко подчеркнул, что компания планирует сохранить государственную долю не менее 50% плюс одна акция после размещения. Он добавил, что после IPO у компании появятся новые акционеры, а работа станет более публичной и прозрачной.

