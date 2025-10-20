Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Песков заявил о вреде противоречивых заявлений Киева для мира
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что разногласия в заявлениях украинских властей мешают достижению мира и затрудняют переговорный процесс.
Москва слышит все противоречивые заявления, поступающие из Киева, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позиция киевского режима полна противоречий, что негативно сказывается на процессе мирного урегулирования.
Песков заявил: «Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева, которые делаются. Мы видим, что позиция киевского режима тоже полна противоречий. Все это, конечно, не способствуют процессу мирного урегулирования».
Он также добавил, что все эти противоречия, наблюдаемые в Киеве, не способствуют продвижению переговоров, а напротив, затрудняют их.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что для урегулирования ситуации необходима фундаментальная развязка, обеспечивающая долгосрочный мир.
Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину прекратить боевые действия по линии соприкосновения.