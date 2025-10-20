Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.0 комментариев
В Госдуме предложили лишать мигрантов временного проживания за пьяное вождение
Мигрантам могут запретить временное проживание в России за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – соответствующий законопроект предложили рассмотреть в Госдуме, сообщили в пресс-службе «Справедливой России».
Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и депутат Федот Тумусов предложили рассмотреть в Госдуме законопроект о лишении мигрантов разрешения на временное проживание за пьяное вождение, передает ТАСС.
В пресс-службе партии уточнили, что инициатива касается как водителей в состоянии алкогольного, так и наркотического или иного токсического опьянения.
Согласно тексту законопроекта, который имеется в распоряжении агентства, предлагается внести изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Таким образом, перечень оснований для отказа или аннулирования разрешения на временное проживание расширяется за счет новых пунктов.
Изменения предусматривают, что мигрантам могут отказать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание не только за подобные нарушения в России, но и за ее пределами. Это, по мнению авторов инициативы, поможет усилить контроль за поведением иностранных граждан на дорогах.
«Уверен, что принятие законопроекта «Справедливой России» поможет сократить число аварий на дорогах и нарушений правил дорожного движения», – заявил Миронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отнял автомобиль у водителя Audi A6, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Эксперт разъяснил новые правила проверки водителей на алкоголь и наркотики. Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы.