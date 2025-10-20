В Госдуме предложили лишать мигрантов временного проживания за пьяное вождение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и депутат Федот Тумусов предложили рассмотреть в Госдуме законопроект о лишении мигрантов разрешения на временное проживание за пьяное вождение, передает ТАСС.

В пресс-службе партии уточнили, что инициатива касается как водителей в состоянии алкогольного, так и наркотического или иного токсического опьянения.

Согласно тексту законопроекта, который имеется в распоряжении агентства, предлагается внести изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Таким образом, перечень оснований для отказа или аннулирования разрешения на временное проживание расширяется за счет новых пунктов.

Изменения предусматривают, что мигрантам могут отказать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание не только за подобные нарушения в России, но и за ее пределами. Это, по мнению авторов инициативы, поможет усилить контроль за поведением иностранных граждан на дорогах.

«Уверен, что принятие законопроекта «Справедливой России» поможет сократить число аварий на дорогах и нарушений правил дорожного движения», – заявил Миронов.

