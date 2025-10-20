В МККК назвали число вернувшихся с Украины при его содействии жителей Курской области

В МККК назвали число вернувшихся с Украины жителей Курской области

Tекст: Ирма Каплан

«На сегодняшний день МККК помог вернуть домой 124 жителей Курской области. Комитет готов и в будущем в качестве нейтрального посредника оказывать властям поддержку при репатриации людей по гуманитарным соображениям после того, как стороны согласуют проведение этих операций и их детали», – сказали ТАСС в МККК.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российский омбудсмен Татьяна Москалькова направляла запрос МККК о помощи жителям Курской области на Украине.

В сентябре на ГА ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров и президент МККК Мирьяна Сполярич обсуждали гуманитарную деятельность на Украине, в Газе, Сирии и Судане.

В октябре МККК проинформировал Москалькову о состоянии вывезенных на Украину жителей Курской области.