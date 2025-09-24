  • Новость часаПезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    24 сентября 2025, 19:52 • Новости дня

    Лавров и глава МККК обсудили гуманитарную работу на Украине

    Лавров и глава МККК Сполярич обсудили гуманитарную работу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нью-Йорке на Генассамблее ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяны Сполярич.

    В ходе встречи обсуждались основные вопросы гуманитарной деятельности на Украине, в Газе, Сирии и Судане, сообщается на сайте МИД России.

    Лавров и Сполярич уделили внимание текущей работе Международного комитета Красного Креста в России.

    «В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарной деятельности на ключевых региональных направлениях, включая украинский кризис, ситуацию в Газе, Сирии и Судане. Состоялась сверка часов по текущим параметрам работы МККК в Российской Федерации», – говорится в сообщении российского дипведомства.

    В августе российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила запрос МККК о помощи жителям Курской области на Украине.

    23 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Бывший чиновник Росимущества сбежал из суда и укрылся в консульстве Армении

    Сбежавший из суда экс-чиновник Росимущества Авакян укрылся в консульстве Армении

    Бывший чиновник Росимущества сбежал из суда и укрылся в консульстве Армении
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение экс-чиновника Бориса Авакяна определилось после его побега из Кронштадтского суда: он оказался в консульстве Армении на Васильевском острове.

    Борис Авакян, бывший чиновник Росимущества, сбежавший из Кронштадтского районного суда, находится на территории консульства Республики Армения в Петербурге, сообщает 47news. На вечер 23 сентября его местонахождение подтвердилось: Авакян укрылся в здании на Большом проспекте Васильевского острова, которое юридически считается территорией другой страны.

    Ранее Авакян имел российское гражданство, но в 2018 году отказался от него и занялся карьерой в Ереване. По информации издания, между Россией и Арменией отсутствует договоренность о взаимной выдаче граждан.

    К экс-чиновнику есть претензии правоохранительных органов обеих стран. В России его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей, в Армении – в незаконном пересечении границы и легализации доходов, добытых преступным путем.

    Прокуратура Петербурга ведет переговоры с дипломатами о выдаче Авакяна. В консульстве Армении на звонок корреспондента заявили, что Авакяна в здании якобы нет, несмотря на сообщения о его пребывании там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге в 2016 году бывший чиновник Росреестра Борис Авакян сбежал из-под домашнего ареста перед регистрацией брака. Юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин заявил, что подозреваемый в мошенничестве Геворк Саркисян, находящийся под стражей, якобы намеревается сбежать из страны. В Екатеринбурге полиция задержала Ивана Корюкова, который ранее сбежал из СИЗО в начале сентября.

    24 сентября 2025, 15:46 • Новости дня
    Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года

    Мишустин: МРОТ увеличится до 27 093 рублей с 2026 года

    Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минимальный размер оплаты труда увеличится более чем на 20% и достигнет 27 093 рубля с 1 января 2026 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

    Премьер-министр отметил, что на повестке обсуждались вопросы, направленные на повышение доходов россиян, и были подготовлены поправки в законодательство, предусматривающие это увеличение, передает ТАСС.

    «В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», – заявил глава кабмина.

    Ранее в Госдуме предположили рост МРОТ в 2026 году до 20%.

    В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.

    24 сентября 2025, 19:19 • Видео
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    24 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ

    Российские войска продолжили зачистку Кировска от остатков 63-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировске на краснолиманском направлении российские силы уничтожают последние подразделения украинской 63-й механизированной бригады.

    Российские войска проводят зачистку населенного пункта Кировск на краснолиманском направлении, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что операция направлена против остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве уточнили: «В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ».

    Подробности о ходе операции и количестве уничтоженных украинских военнослужащих пока не сообщаются. Ситуация в районе Кировска продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

    Российские войска предотвратили контратаку ВСУ, уничтожив скопление техники с помощью FPV-дронов в районе Кировска на краснолиманском направлении.

    В ходе отступления подразделения ВСУ, покидавшие Кировск на краснолиманском направлении, открывали огонь по местным жителям и разрушали инфраструктуру.

    23 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп предположил сроки конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    23 сентября 2025, 22:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть пострадавшие

    В результате обстрела Белгорода ранены пять человек, повреждено предприятие

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный обстрел со стороны ВСУ привел к ранениям пяти мирных жителей в Белгороде, пожар вспыхнул на коммерческом объекте.

    Обстрел Белгорода был зафиксирован утром 23 сентября, сообщил губернатор региона в своем канале в Mах. По данным оперативных служб, ракета ВСУ попала по территории коммерческого объекта, где вспыхнул пожар в одном из зданий. Возгорание было ликвидировано пожарными расчетами.

    Пострадали пять мирных жителей: трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением помещен в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    В результате обстрела у социального объекта, расположенного рядом с местом происшествия, повреждено остекление. Все оперативные службы работают на месте, информация о последствиях инцидента уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР погибла женщина и получили ранения пять мирных жителей. Ракетный обстрел со стороны Украины в Киевском районе Донецка повредил Республиканский травматологический центр и вывел из строя трансформаторную подстанцию.

    23 сентября 2025, 21:58 • Новости дня
    Иностранец был выдворен из России после хулиганства на стадионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Самарские правоохранители наказали молодого иностранца за выбегание на поле во время футбольного матча, назначив ему штраф и выдворение из страны.

    Об инциденте сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС. Она заявила: «В Самаре мои коллеги из городского УМВД России привлекли к административной ответственности болельщика, который выбежал на футбольное поле во время матча между командами «Крылья Советов» и «Краснодар».

    Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области».

    Инцидент произошел 17 сентября на стадионе в Самаре. Один из зрителей преодолел ограждение и выбежал на поле, создав помеху продолжению футбольной встречи. Молодого мужчину сразу задержали и передали сотрудникам полиции.

    В ходе проверки выяснилось, что нарушитель в день матча отметил свое восемнадцатилетие и оказался гражданином государства ближнего зарубежья, находившимся в России в нарушение режима пребывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время футбольного матча чемпионата Белгородской области в Губкине болельщик «Губкина» напал на тренера «Каскада» Сергея Цвелева. Серьезные инциденты произошли после матча Лиги наций УЕФА Грузия-Армения в Тбилиси, где хозяева выиграли со счетом 6:1.

    Британские власти предъявили обвинения украинцу Евгению Лубненко в нарушении закона о безопасности при проведении футбольных матчей.

    24 сентября 2025, 16:56 • Новости дня
    Бойцы «Запада» форсировали Жеребец и прорвали оборону ВСУ

    Минобороны: Войска «Запада» форсировали реку Жеребец и прорвали оборону ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Подразделения группировки «Запад» внезапно для проротивника преодолели водную преграду и проникли в глубину украинской обороны на краснолиманском направлении, завершив окружение Кировска.

    Подразделения группировки войск «Запад» форсировали реку Жеребец на краснолиманском направлении, воспользовавшись эффектом внезапности и вклинились в оборону ВСУ, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Противник заранее оборудовал укрепленные позиции вдоль реки, которая служила естественной преградой для продвижения российских войск.

    По информации ведомства, соединения «Запада» завершают освобождение населенного пункта Кировск. ВСУ сосредоточили на этом участке три бригады, всего до 19 батальонов. В обороне использовали тактику, характерную для урбанизированных районов Донбасса: каждый дом и подвал были превращены в укрепленные опорные пункты, а подходы к ним минировались и перекрывались инженерными заграждениями.

    Российские военные проводят зачистку Кировска от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ. Лесистая местность и возвышенности вокруг населенного пункта позволяли противнику маскировать позиции, что осложняло наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за одну ночьуничтожили 70 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и в Купянске Харьковской области овладели 115 зданиями.

    Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом.

    24 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Токаев: Казахстан не является посредником между Россией и Украиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан не выступает и не видит себя посредником в военном конфликте между Россией и Украиной, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, «обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях». Токаев подчеркнул, что «украинский кризис» очень сложен, и его не следует упрощать, передает РИА «Новости».

    В беседе с изданием Tengrinews Токаев отметил, что наиболее сложной проблемой в конфликте он считает территориальный вопрос и сейчас не видит практического пути его решения за столом переговоров. Он объяснил это сопутствующими историческими и государственными дискуссиями, которые порождают широкий спектр мнений, в том числе неординарных и даже экзотических, передает ТАСС.

    Тем не менее, по словам Токаева, переговоры между сторонами необходимо продолжать, и он напомнил, что на этом акцентировал внимание во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

    Накануне Токаев провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии ГА ООН.

    До этого Токаев высказывался в поддержку диалога Москвы и Киева.

    23 сентября 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп заявил о надежде на отказ Венгрии от нефти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти.

    По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является его другом, и Трамп уверен, что способен убедить его отказаться от сотрудничества с Россией в нефтяной сфере, передает РИА «Новости».

    «Ну он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться (закупать нефть у РФ), и я думаю, что я это сделаю», – отметил Трамп.

    Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках Будапешта остановить меры ЕС против трубопровода «Дружба». Напомним, ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Ранее Трамп раскритиковал Индию, Китай и страны НАТО за покупку российской нефти.

    На прошлой неделе Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    24 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке дронов на Новороссийск достигло 11

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, погибло два человека.

    Одиннадцать человек получили ранения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, передает ТАСС. По словам мэра города Андрея Кравченко, из пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, четверо получили ранения средней тяжести, еще пятеро – легкие травмы.

    Кравченко сообщил: «Два человека погибли. Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – [в] легкой степени тяжести). Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет».

    Власти города проводят необходимые мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря в Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей. Власти города приняли решение временно прекратить выход всех плавательных средств. В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы.

    23 сентября 2025, 22:46 • Новости дня
    Небензя заявил о планах Израиля контролировать всю Палестину

    Небензя заявил о стремлении Израиля установить контроль над Газой и Западным берегом Иордана

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль планирует полностью подчинить себе все палестинские территории, включая сектор Газа и Западный берег.

    О стратегическом замысле Израиля поставить под полный контроль всю палестинскую территорию сообщил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул, что речь идет как о секторе Газа, так и о Западном берегу реки Иордан.

    Он заявил: «Очевидно и то, что стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, как Газу, так и ЗБРИ». Небензя указал, что сектор Газа «планомерно» зачищается, а Западный берег застраивается израильскими поселениями.

    Постпред также отметил, что риторика ненависти и пропаганды приводит к ежедневным убийствам десятков мирных палестинцев израильскими военными. По его словам, израильские военные «свято верят, что все это ради высшего блага израильского государства».

    Кроме того, Небензя заявил о целенаправленности Израиля не на дипломатическое разрешение конфликта, а на бесконечную войну. Он напомнил, что израильский удар по Дохе, которая является одним из основных посредников в переговорах, подтверждает такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН и продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа. Франция и ряд западных стран поддержали признание Палестины на Генассамблее ООН, что вызвало разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа. Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах поставила под сомнение моральность действий Израиля в Газе и упрекнула Джо Байдена в недостатке сочувствия.

    23 сентября 2025, 21:17 • Новости дня
    Бригада ВСУ сбежала с позиций под Ямполем после артобстрела

    117-я бригада теробороны ВСУ отступила с позиций у Ямполя в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военнослужащие под Ямполем оставили участок фронта после интенсивного артиллерийского огня и атак беспилотников.

    Как сообщает РИА «Новости», 117-я бригада территориальной обороны ВСУ, переброшенная из Сумской области на Краснолиманское направление для усиления позиций под Ямполем в ДНР, не смогла закрепиться на вверенном участке.

    Собеседник агентства заявил: «Переброшенная на данный участок 117-я бригада теробороны не справилась с возложенными на нее обязанностями укрепить украинскую линию обороны под Ямполем после ее прорыва в Серебрянском лесничестве».

    По его словам, украинские бойцы подверглись интенсивному артиллерийскому огню и атакам беспилотной авиации со стороны российской армии. Кроме того, часть военнослужащих испытывала трудности с ориентированием на местности.

    В результате подразделения бригады, не сумев закрепиться на позициях и выдержать натиск, начали самовольно покидать свои участки под Ямполем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции у Ямполя и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Южная группировка освободила Переездное в Донецкой народной республике и продолжает уничтожение противника, окруженного в районе Клебан-Быка.

    24 сентября 2025, 14:53 • Новости дня
    Биржевая цена бензина АИ-92 превысила исторический максимум

    Стоимость бензина АИ-92 на бирже впервые достигла 73,68 тыс. рублей за тонну

    Tекст: Денис Тельманов

    Биржевые торги завершились очередным рекордом цены на бензин АИ-92, стоимость которого впервые превысила отметку 73,68 тыс. рублей за тонну.

    Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 установила новый рекорд и составила 73,684 тыс. рублей за тонну, передает ТАСС.

    Отмечается, что за день цена выросла на 0,05%. Бензин АИ-95 подорожал на 0,27% и достиг 79,393 тыс. рублей за тонну по территориальному индексу европейской части страны.

    Стоимость летнего дизельного топлива после девяти сессий роста снизилась на 0,2% – до 72,061 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут вырос в цене на 0,54% и достиг 25,091 тыс. рублей за тонну. Цена авиакеросина поднялась на 2,05% – до 74,264 тыс. рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы подешевели на 1,35% и теперь стоят 18,059 тыс. рублей за тонну.

    Ранее профильные ведомства рассматривали вопрос о продлении запрета на экспорт бензина из России и о запрете экспорта дизельного топлива до конца 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России ожидает, что внутренний рынок топлива сможет избежать новых скачков цен благодаря ограничениям экспорта и увеличению предложения. Топливный рынок России остается стабильным, а ситуация с обеспечением светлыми нефтепродуктами находится под постоянным контролем Минэнерго. Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 30 сентября 2025 года.

    24 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком

    Российские военные уничтожили большинство сил ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы Южной группировки войск уничтожили основную часть окруженной украинской группировки, оставив около 80 человек.

    О важной операции у Клебан-Быкского водохранилища сообщил ТАСС. По данным Минобороны России, подразделения Южной группировки войск с 23 августа вели уничтожение блокированной украинской группировки в этом районе.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что основная часть окруженных украинских войск ликвидирована, а их остатки составляют порядка 80 человек.

    В Минобороны РФ уточнили, что российским силам противостояли хорошо подготовленные и мотивированные бойцы из состава бригады специального назначения «Азов» (признан террористической и запрещен в РФ) и штурмовой бригады «Лють».

    Представитель ведомства заявил: «Южной группировке войск на этом участке противостояли мотивированные и хорошо подготовленные неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють».

    В настоящее время активные действия российских подразделений в районе водохранилища продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расстояние между позициями ВС России и южными окраинами Северска в Донецкой народной республике теперь составляет чуть более шести километров.

    Глава военного ведомства Андрей Белоусов направил поздравление бойцам 88-й мотострелковой бригады за проявленное мужество при освобождении Переездного в Донецкой народной республике.

    Российские подразделения за сутки нанесли удары по позициям ВСУ на нескольких направлениях, в результате которых противник потерял более 1 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

