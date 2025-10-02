Tекст: Ольга Иванова

Путин выразил уверенность в предстоящем возрождении высокого дипломатического искусства, передает ТАСС. По его словам, подлинная дипломатия заключается в умении вести конструктивный диалог не только с союзниками, но и с оппонентами.

На пленарной сессии клуба «Валдай» глава государства отметил, что главная задача дипломатов – находить общий язык со всеми сторонами, что сегодня становится особенно актуально. Путин заявил: «Убежден, мы с вами станем свидетелями своего рода ренессанса, возрождения высокого дипломатического искусства. Его суть – в способности вести диалог и договариваться и с соседями, и с единомышленниками, и, что не менее важно, но более сложно, с оппонентами».

Он также добавил, что расширение БРИКС и других региональных объединений происходит именно в духе дипломатии XXI века, что подтверждает важность ее развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил сложность и многогранность современного мирового устройства.