Путин назвал современный мир комплексной многоаспектной системой

Tекст: Ольга Иванова

Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что сегодняшний мир является чрезвычайно комплексной и многоаспектной системой, передает РИА «Новости». По словам президента, современные международные процессы отличаются высокой сложностью, требующей комплексного подхода к анализу и принятию решений.

Путин подчеркнул: «Сегодняшний мир – чрезвычайно комплексная, многоаспектная система». Он отметил, что глобальные вызовы и угрозы требуют от лидеров стран особого внимания к деталям и взаимодействию на всех уровнях.

Ранее президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.



