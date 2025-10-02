В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин назвал современный мир комплексной многоаспектной системой
Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что сегодняшний мир является чрезвычайно комплексной и многоаспектной системой, передает РИА «Новости». По словам президента, современные международные процессы отличаются высокой сложностью, требующей комплексного подхода к анализу и принятию решений.
Ранее президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.