Tекст: Ирма Каплан

«Завтра будет тяжелый день: Совет министров иностранных дел ЕС и Энергетический совет ЕС заседают одновременно в Люксембурге. К счастью, две палаты рядом друг с другом, потому что надо защищать венгерские интересы в обоих местах: в совете по иностранным делам хотят еще больше подогреть военную атмосферу, накачивая украинцев все большим числом денег и оружия, а в Энергетическом совете хотят разрушить безопасность нашего энергоснабжения и запретить закупку природного газа и нефти у России. Это будет нелегко», – поделился Сийярто в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

В понедельник в Люксембурге министры стран ЕС рассмотрят военную помощь Украине, антироссийские санкции против и план ЕК по отказу от нефти и газа из России с 2028 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЕС с 2022 года сократил зависимость от России примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на деиндустриализацию ЕС из-за отказа от российских энергоносителей.

Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.