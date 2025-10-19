В МВД рассказали о почти полумиллиардном ущербе москвича от кибермошенников

Tекст: Ирма Каплан

«Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве – 450 млн рублей. Этот рекорд по ущербу поставлен весной текущего года», – сказал Кононенко «Интерфаксу».

Он отметил, что сейчас преступления в столице совершаются на суммы от одного млн рублей, случаи с мелкими суммами встречаются крайне редко. За последние три года сотрудники МВД фиксируют тенденцию к увеличению размеров ущерба по киберпреступлениям.

Кононенко подчеркнул, что ранее расследовались преступления с ущербом в 15, 20 и 50 тыс. рублей, однако в настоящее время почти все дела относятся к тяжким и особо тяжким категориям – таких преступлений примерно 80%.

Для квалификации преступления как тяжкого сумма ущерба должна составлять от 250 тыс. рублей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за девять месяцев 2025 года в Московской области зафиксировано 17,4 тыс. IT-преступлений, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает подмосковная прокуратура. В Центре цифровой экспертизы Роскачества предложили защищаться от мошенников с нейросетями с помощью кодовых фраз и цифровой гигиены.