Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
Путин поздравил дорожников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув важность их работы для развития российских регионов.
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, передает ТАСС. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства назвал дорожников квалифицированными и востребованными специалистами, которые работают в сложных и экстремальных условиях, строя автомагистрали, мосты и тоннели.
«Сегодня мы чествуем работников дорожного хозяйства – квалифицированных, востребованных специалистов, которые хорошо знают свое дело, понимают значимость стоящих перед ними задач. В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны. И, конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России», – говорится в обращении Путина.
Президент отметил, что дорожный комплекс России в последние годы развивается: строятся и ремонтируются сотни километров дорог, создаются логистические узлы, модернизируется инфраструктура. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий и развитию государственно-частного партнерства.
Путин выразил уверенность, что работники дорожного хозяйства продолжат добросовестно трудиться и добиваться новых успехов на благо страны.
День работников дорожного хозяйства – российский профессиональный праздник. Отмечается в третье воскресенье октября. Установлен указом президента РФ от 23 марта 2000 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил привести 85% дорог страны в нормативное состояние к 2030 году. Темпы ремонта дорог в России выросли на 21%. Власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя.