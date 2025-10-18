  • Новость часаДмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску
    Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    18 октября 2025, 11:28 • Новости дня

    Сальдо сообщил о гибели двух человек при налете дронов ВСУ на ПВР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семейная пара погибла в результате ночной атаки украинских беспилотников на пункт временного размещения в Железном Порту Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, два человека, находившиеся в пункте временного размещения эвакуированных в Железном Порту Херсонской области, погибли в результате налета беспилотников ВСУ, передает ТАСС. Сальдо сообщил: «Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара – 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных».

    По информации властей, ВСУ также нанесли ряд ударов по жилому сектору населенного пункта. В результате атаки были повреждены дома местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины проходят подготовку у иностранных инструкторов. Сальдо также отметил увеличение количества атак украинских дронов на гражданские объекты в регионе. Западные инструкторы заставляют украинских солдат форсировать Днепр, жертвуя их жизнями.

    17 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута

    Политолог Баширов сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию на встречу с Трампом

    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет Владимира Путина на саммит в Будапешт вряд ли будет проходить через Польшу. Более перспективным выглядит «южный маршрут»: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее был анонсирован саммит Путина и Трампа. Ожидается, что он состоится в Будапеште.

    «В случае с Аляской, где в августе состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, безопасность полета российского «борта № 1» гарантировали США, и американские истребители на некотором участке сопровождали Ил-96-300ПУ», – напомнил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, отметив, что анонсированная встреча лидеров в Будапеште вызывает вопросы о маршруте и обеспечении защиты делегации России.

    «В нейтральном воздушном пространстве борт будет сопровождать наша авиация. Но далее речь пойдет о заходе в воздушное пространство стран НАТО – потребуется разрешение», – рассуждает политолог. Баширов упомянул в этой связи недавний инцидент в небе Эстонии: российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а власти прибалтийской республики раздули скандал и обвинили Москву в якобы нарушении границ.

    «Северный маршрут через Польшу – не очень хороший вариант, и он, скорее всего, будет отвергнут. На мой взгляд, более перспективным выглядит южный маршрут: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия. Там есть наши ПВО, могут лететь наши истребители. «Узкий» момент – это пролет над странами Североатлантического альянса: Турцией и Болгарией», – полагает спикер.

    Стоит учитывать, что та же Болгария и Сербия ратифицировали Римский статут МУС. Однако, по мнению Баширова, это не станет препятствием. «Я думаю, что американская сторона даст гарантии. Вероятно, истребители ВВС США сопроводят «борт № 1», – отметил Баширов.

    Военкор Александр Коц считает наиболее вероятным вариантом маршрут Каспий – Иран – Турция – Средиземноморье – Черногория – Сербия – Будапешт. По его мнению, поскольку общей границы с Венгрией у нас нет, а та, в свою очередь, не имеет выхода к морю, и «телепортационную кабину пока не изобрели», надо выбирать из нескольких зол меньшее.

    «Было бы, конечно, символично пролететь напрямую над Украиной. И с высоты наблюдать вспышки рвущихся от гнева дуп. Но этот маршрут, пожалуй, из разряда помечтать. Слишком очевиден риск атаки на «борт № 1», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    «Лететь через Белоруссию и Польшу с пролетом через Словакию… Ну вы сами видите в этом предложении слово «Польша». Из Черного моря через Румынию? Тоже из области экзотики с неоправданным риском. Как и северный маршрут через Балтику, Германию и Австрию. Вспоминаем неопознанные дроны», – продолжил он.

    «В любом случае непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности. А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», – заключил Коц.

    Ранее по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что президенты России и США могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею» встретиться в этом европейском городе. Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять саммит между Путиным и Трампом, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он немедленно позвонил Трампу, после разговора сообщил, что подготовка к саммиту Россия – США идет полным ходом, и даже назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными. В частности, впечатлениями от беседы в соцсети Truth Social поделился сам глава Белого дома.

    Трамп считает, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского конфликта. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Штатов за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы также обсуждались перспективы торговли между США и Россией после окончания украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, чего ждать России и миру от нового саммита Путина и Трампа.

    17 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп объяснил выбор Венгрии местом саммита с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана является безопасной площадкой для переговоров, у Орбана нет множества проблем, которые есть в других странах, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя выбор места встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп отметил, что и ему, и Путину нравится премьер-министр Венгрии, подчеркнув, что Венгрия – «безопасная страна, они делают очень хорошую работу», передает ТАСС.

    Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной». По словам американского президента, в Венгрии нет проблем, которые наблюдаются в других государствах. «Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    17 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев

    Меняйло сообщил о гибели в зоне СВО сына командующего армией ЮВО Марзоева

    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев
    @ sergeimeniaylo

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне СВО в Запорожской области погиб гвардии лейтенант Василий Марзоев, командир разведвзвода и сын командующего 18-й армией ЮВО, сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.

    Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что гвардии лейтенант Василий Марзоев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

    Марзоев был командиром разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. За проявленные мужество и героизм он представлен к званию Героя России посмертно. Меняйло выразил соболезнования родственникам и близким погибшего офицера.

    Василий Марзоев был потомственным военным, сыном генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18-й армией Южного военного округа. Его дядя, полковник Станислав Марзоев, заместитель командующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, погиб в Чечне в 2002 году. Меняйло отметил, что вместе с Станиславом Марзоевым участвовал в контртеррористической операции на Кавказе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания.

    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    18 октября 2025, 01:22 • Новости дня
    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией

    Зеленский: Самые сложные вопросы на переговорах с Россией будут о территориях

    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос территорий останется самым сложным и чувствительным на будущих переговорах между Украиной и Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Во время общения с журналистами Зеленский начал выступление на украинском языке, однако затем перешел на английский, объяснив, что «забыл, что находится в США», и извинился за это перед прессой, передает РИА «Новости».

    «Вопрос территорий – это чувствительный и самый сложный вопрос <...>. Самые сложные вопросы на любых переговорах, в любом формате будут о территориях. Жаль, но о территориях Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Зеленский согласился с предложением американского президента Дональда Трампа о необходимости прекратить боевые действия на текущих позициях. «Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», – заявил украинский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер провел встречу с Зеленским в Белом доме. Зеленский пообщался по телефону с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    18 октября 2025, 02:20 • Новости дня
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    @ US Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине ракеты большой дальности Tomahawk, пишет Axios.

    По информации источников Axios, Трамп заявил об этом «в ходе напряженной встречи». Было сказано, что США не будут передавать Киеву эти вооружения «по крайней мере, сейчас». Источники рассказали, что Зеленский активно добивался поставки Украине ракет, но Трамп не проявил гибкости по этому вопросу. Трамп подчеркнул, что настроен на поиск дипломатических решений, а поставки ракет могут помешать этому, передает РИА «Новости».

    Один из собеседников издания заявил, что переговоры прошли непросто, а другой источник охарактеризовал их как «прошедшие плохо». По словам одного из источников, в ходе обсуждения Трамп позволил себе несколько резких заявлений, и в отдельные моменты разговор носил довольно эмоциональный характер. «Никто не кричал, но Трамп был жестким», – сказал другой источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Ранее Трамп заявлял, что его решение по передаче Tomahawk на Украину почти принято. После беседы с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что Tomahawk нужны самим США.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    16 комментариев


    18 октября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому завершить конфликт с Россией и «заключить сделку».

    «Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту [России Владимиру] Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Американский президент также предложил, чтобы и Россия, и Украина объявили себя «победителями». «Пусть история рассудит!» – заявил Трамп. Он счел разговор с Зеленским «очень интересным и сердечным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США провел переговоры с Зеленским в Белом доме. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    В четверг вечером состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Трамп анонсировал свою следующую встречу с Путиным в Будапеште.

    18 октября 2025, 03:56 • Новости дня
    CNN: Трамп обвинил Украину в стремлении к эскалации конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией, сообщает CNN.

    Переговоры, прошедшие в пятницу, были названы источниками CNN «напряженными, честными и временами неудобными», передает ТАСС.

    Указывается, что в ходе встречи Трамп «прямо и честно» заявил Зеленскому, что Украина «пока что» не получит от Вашингтона ракеты большой дальности.

    По словам одного из источников, президент США выразил мнение, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

    После третьей встречи в Белом доме стороны остались при разных взглядах на будущее развитие ситуации на Украине, подытожила телекомпания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил, что переговоры прошли непросто, а один источник даже охарактеризовал их как «прошедшие плохо». Сообщается, что Трамп позволил себе несколько резких заявлений.

    18 октября 2025, 04:26 • Новости дня
    Стармер предложил Киеву и Европе создать с США проект мирного плана по Украине
    Стармер предложил Киеву и Европе создать с США проект мирного плана по Украине
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Великобритании Кир Стармер во время беседы с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами предложил создать совместно с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту «по типу плана Трампа по сектору Газа», сообщает Axios.

    «Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», – сообщил Axios со ссылкой на источник.

    Также сообщается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил организовать срочный созвон европейских советников по национальной безопасности на выходных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Зеленский позвонил европейским лидерам сразу после переговоров с Трампом. Axios и CNN сообщили, что переговоры Зеленского с Трампом прошли в напряженной обстановке.

    17 октября 2025, 12:36 • Новости дня
    Российские войска освободили два поселка в Харьковской области и днепропетровское Приволье
    Российские войска освободили два поселка в Харьковской области и днепропетровское Приволье
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области, а подразделения группировки «Запад» – Песчаное, также в Харьковской области. Кроме того, за последние сутки группировка «Восток» освободила Приволье в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1315 военнослужащих, три танка, 12 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 38 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки войск «Запад» за прошедшую неделю освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 21 бронемашину и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов с боеприпасами, 61 станция РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем за последнюю неделю подразделения группировки «Восток» освободили Приволье и Алексеевку в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом потери противника на этом направлении составили свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и десять станций РЭБ.

    За прошедшую неделю подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1345 военнослужащих, танк, 24 бронемашины и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов с боеприпасами и матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» в результате активных и решительных действий освободили Московское, Балаган и Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии. Противник при этом потерял более 3705 военнослужащих, танк, 14 бронемашин и 12 артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 26 станций РЭБ, 13 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    До этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    18 октября 2025, 09:49 • Новости дня
    Ударами ФАБ уничтожено элитное подразделение ВСУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаударов по позициям украинского элитного подразделения «Скала» зафиксированы многочисленные жертвы и тяжелые ранения среди военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Частичное уничтожение элитного подразделения ВСУ «Скала» произошло в результате ударов ФАБ-500 по его позициям в районе села Коломийцы, передает ТАСС. «В районе села Коломийцы были нанесены множественные удары ФАБ-500 по местам расположения подразделения «Скала». В результате ударов оно частично уничтожено, много погибших и тяжело раненых», – сообщили представители силовых структур.

    Украинское командование, по их данным, отказывается эвакуировать раненых военных из-за высоких рисков для спасательных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Воздушно-космические силы России нанесли удар корректируемыми авиационными бомбами по позициям ВСУ в ДНР и Харьковской области. В результате удара были уничтожены пункты управления и склады с вооружением противника. Кимаковский заявил об уничтожении взвода ВСУ ФАБ в Днепропетровской области.

    18 октября 2025, 01:58 • Новости дня
    Делегация Украины принесла в Белый дом карты с «болевыми точками» России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская делегация посетила Белый дом с несколькими картами, предположительно, содержащими сведения об объектах, важных для военной силы и экономики России, сообщил источник в делегации.

    «На картах – болевые точки российской оборонки и военной экономики», – заявил источник украинским СМИ.

    По его версии, если «надавить» на эти точки, Россию можно «заставить прекратить» конфликт, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Зеленский заявил о необходимости прекратить боевые действия на текущих позициях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны обладает значительным запасом прочности, что позволяет и властям, и гражданам реализовывать все поставленные перед собой планы. Москва надеется, что Вашингтон сможет побудить Киев к активным шагам на пути к миру.

    Он также отметил, что риторика Зеленского указывает на отсутствие стремления к миру, поскольку украинские власти продолжают делать акцент на военных угрозах, а не на поиске дипломатического решения.

    17 октября 2025, 13:46 • Новости дня
    Мирошник рассказал об отправке в ОБСЕ данных по убийству Зуева

    Посол МИД Мирошник: Удар ВСУ по журналистам нарушает все общепринятые гуманитарные нормы

    Мирошник рассказал об отправке в ОБСЕ данных по убийству Зуева
    @ rian_ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские специалисты собирают все данные по убийству ВСУ военкора РИА «Новости» Ивана Зуева. Документы будут отправлены в управление верховного комиссара ООН по правам человека и другие структуры для вынесения справедливого определения, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке украинского дрона в Запорожской области погиб российский журналист.

    «Российский журналист Иван Зуев, погибший от удара украинского беспилотника, стал очередной жертвой целенаправленной охоты Киева на сотрудников российских СМИ. Зеленский сам является выходцем из медиасферы, поэтому он понимает силу слова. Понимает и боится», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Удар ВСУ по журналистам нарушает все международные общепринятые гуманитарные нормы. Зуев был не военным, а гражданским лицом, выполнявшим редакционное задание и социально значимую миссию – раскрытие правды о ситуации на территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения. Именно эту правду пытаются всеми силами скрыть украинские власти», – отметил собеседник.

    «Сейчас мы с профильными органами собираем всю информацию об обстоятельствах гибели Зуева, а затем отправим структурированные и обработанные документы, отражающие полную картину произошедшего, в представительство ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в управление верховного комиссара ООН по правам человека и другие структуры. Они должны вынести справедливое определение. Впрочем, мы допускаем, что они снова попытаются отмолчаться», – посетовал он.

    Ранее стало известно, что 39-летний военкор РИА «Новости» Иван Зуев в четверг погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области. Также при атаке тяжелые ранения получил корреспондент Юрий Войткевич. Он находится в стабильном состоянии после операции.

    Зуев с 2014 года регулярно выезжал с рабочими командировками в Донбасс. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами. После начала СВО Зуев работал на позициях на Авдеевском и Угледарском направлениях во время наступления российских сил. Неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов под Авдеевкой и Угледаром. Выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления ВСУ. В марте ему была объявлена благодарность президента России.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что Зуев пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания. По его словам, это уже третий военкор агентства, кто погиб от рук ВСУ. «В 2014 году в Донбассе погиб наш фотокорреспондент Андрей Стенин, а в 2023-м – в Запорожской области друг и земляк Ивана Ростислав Журавлев», – напомнил топ-менеджер.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал произошедшее примером того, «какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма». «При абсолютном попустительстве со стороны так называемых цивилизованных Банковая убивает корреспондентов», – сказала она.

    Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности отмечал, что украинские власти открыто заявляют о планах продолжать массированные обстрелы гражданских объектов и населения России с целью убийств российских политиков, военачальников, журналистов и общественных деятелей.

    18 октября 2025, 07:30 • Новости дня
    ПВО ночью сбила 41 беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря
    ПВО ночью сбила 41 беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что 12 дронов были сбиты над территорией Брянской области. По пять беспилотников уничтожено над Калужской областью и в Республике Башкортостан.

    В Московской области средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА. По два беспилотника было сбито над Белгородской и Орловской областями. По одному дрону уничтожили над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями.

    Кроме того, шесть украинских беспилотников были сбиты российскими средствами ПВО над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило об уничтожении и перехвате 61 украинского беспилотника самолетного типа в ночь с четверга на пятницу.

    17 октября 2025, 16:08 • Новости дня
    Минобороны сообщило о поражении «Искандером» базы запуска БПЛА ВСУ под Харьковом

    Российские войска «Искандером» ликвидировали базу БПЛА и 30 боевиков ВСУ под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли ракетный удар «Искандером» по месту запуска ударных беспилотников ВСУ в районе Мартовое, уничтожив грузовики, пусковые установки и личный состав.

    Ракетные войска России поразили «Искандером» место подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ в районе населенного пункта Мартовое, в 50 км восточнее Харькова, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили: «Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля. В результате удара уничтожено: четыре грузовых автомобиля типа «фура» (65 БПЛА дальнего действия типа «Лютый»), пять пусковых установок БПЛА, 30 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур».

    Ведомство опубликовало видео поражения места подготовки к запуску дронов и грузовых автомобилей украинских войск, перевозивших ударные беспилотники. Отмечено, что данный удар позволит снизить интенсивность применения ВСУ дронов дальнего действия по российским объектам.

    Также подчеркивается, что уничтожение техники и специалистов ВСУ затруднит дальнейшие попытки атаковать российские территории с помощью БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по цеху производства беспилотников Вооруженных сил Украины в районе Херсона.

    Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» уничтожил место подготовки к запуску беспилотников и грузовые автомобили с дронами в районе Лавы, к востоку от Чернигова.

    В результате удара по военному полигону в Черниговской области российские войска уничтожили несколько ангаров с техникой, а потери Вооруженных сил Украины составили около трехсот человек.

