В Музее Москвы началась Неделя высокой моды в спорте
В столичном Музее Москвы начался крупнейший фестиваль, объединивший дизайнеров, спортсменов и экспертов индустрии спортивной моды со всей страны.
В Музее Москвы стартовала третья «Неделя высокой моды в спорте» под названием «Эллада 3.0: Арена трендов». Фестиваль собрал 50 дизайнеров из разных регионов, известных спортсменов, хореографов и педагогов. Главной темой года стало обращение к античному наследию через современный взгляд, что отразилось в оформлении подиума и деловой программы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В рамках фестиваля прошли конкурсные показы, образовательные мероприятия, встречи с олимпийскими чемпионами и масштабная выставка гимнастических костюмов. Центральным событием стал грантовый конкурс, по итогам которого победитель получил грант в размере одного миллиона рублей на развитие бренда. Лучшие дизайнеры также были отмечены специальными премиями.
Жюри возглавила художник по костюмам Марина Гогуа. Она заявила: «Костюм – это не просто форма, это разговор со зрителем. Для меня важно видеть в работах авторский штрих, вкус и чувство меры». В экспертный совет вошли именитые специалисты индустрии.
В этом году впервые введена номинация «Выбор Первых» для молодых дизайнеров, учрежденная движением «Движение Первых». По словам олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, подобные инициативы способствуют развитию национальной идентичности в спорте и поддержке молодых талантов.
Особое место заняла выставка «Эстетика спорта: костюм, искусство, память» под кураторством историка моды Ольги Парле. Она отметила, что впервые костюм рассматривается как часть программы спортсмена и фактор, влияющий на результат. На выставке были представлены архивные и современные костюмы, созданные с применением новейших технологий.
Фестиваль завершился яркой шоу-программой и масштабным финальным показом с участием ведущих атлетов и артистов. Вход на все мероприятия был свободным, при условии регистрации на сайте проекта.