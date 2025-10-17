  • Новость часаЗеленский в США встретился с производителем ракет «Томагавк» и систем «Пэтриот»
    17 октября 2025, 09:23 • Новости дня

    Politico: Возвращение Селмайра в политику вызовет конфликт в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальное назначение Мартина Селмайра в структуру Евросоюза может привести к эскалации разногласий между руководством Еврокомиссии и европейской дипломатии, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Потенциальное возвращение в европейскую политику бывшего генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Селмайра может спровоцировать внутренний конфликт среди руководства Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на данные Politico.

    Источники газеты отмечают, что «государства-члены [ЕС] обеспокоены тем, что назначение Селмайра может еще больше обострить отношения между Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией».

    Как сообщает Politico, Селмайр может получить пост «заместителя генерального секретаря по геоэкономике и межинституциональным вопросам» и будет курировать взаимодействие между дипломатиеской службой ЕС и другими институтами союза. Кроме того, он сможет принимать участие в заседаниях Coreper – ключевого органа, готовящего решения для Совета ЕС.

    Окончательное решение о назначении пока не принято. В случае утверждения кандидатуры Селмайра у главы дипломатии ЕС Каи Каллас появится значительное преимущество – доступ к инсайдерской информации из Брюсселя. Politico подчеркивает, что нынешняя напряженность между фон дер Ляйен и Каллас может только усилиться, а их совместная работа станет проблемой для председателя Еврокомиссии.

    Одной из причин конфликтов называют борьбу за право делать «важные заявления» от имени ЕС. Примером стал случай в сентябре, когда фон дер Ляйен объявила о торговых ограничениях против Израиля без ведома департамента Каллас, который изначально предлагал эти меры. Сам Мартин Селмайр отказался комментировать слухи о своем возможном назначении, назвав подобные сообщения «домыслами».

    Селмайр известен в Брюсселе как влиятельный сторонник единства Европы. За годы работы в структурах ЕС он приобрел репутацию «серого кардинала», а также был одним из главных переговорщиков по греческому финансовому кризису и инициатором жесткой линии в отношении Британии при выходе страны из Евросоюза. Между ним и фон дер Ляйен, по мнению ряда коллег, давно существуют напряженные отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен стала символом деградации Евросоюза. Фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России. Глава Еврокомиссии также заявила, что следует внимательно слушать Владимира Путина на форуме «Валдай» и сохранить ей власть для борьбы с «угрозой с Востока».

    14 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»

    Эксперт Кнутов: Презентация новой пусковой установки для «Томагавков» связана с визитом Зеленского

    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского – едва ли совпадение. Презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить их на Украину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Артамонов.

    «На разработку пусковой установки (ПУ) для ракет требуется продолжительный период времени. Я полагаю, что создание отдельных мобильных платформ для Tomahawk активизировалось, когда в Вашингтоне заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что у США есть универсальная установка Mк-41. Эта система применяется на атомных подводных лодках классов «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», а также на наземном комплексе Aegis Ashore. Что касается новых ПУ, то они представлены американской Oshkosh Defense – компанией-производителем различных грузовиков.

    «Возможно, они взяли Mк-41 и поставили на свой тягач», – допустил собеседник. Впрочем, добавил Кнутов, в таком случае вероятен и конфликт интересов с корпорацией Lockheed Martin, которая тоже производит мобильные платформы для Tomahawk. Как бы то ни было, наибольшую опасность из презентованной линейки предоставляет многоцелевой автономный аппарат (X-MAV), который позволяет разместить четыре ракеты, считает эксперт.

    В этой связи аналитик вспомнил и о наземных комплексах Typhon, с которых возможен запуск Tomahawk: в одну батарею входят четыре мобильные установки, каждая из которых несет по четыре ракеты. «Групповой удар сложнее отразить системе ПВО», – уточнил он. Говоря о других новинках, спикер указал: средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) предназначен для запуска не Tomahawk, а ракет РСЗО типа HIMARS, а легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – это РЭБ.

    «Например, у Taurus есть модификация HPM (High Power Microwave) – эта ракета оснащена специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. У Tomahawk такое не встречается. Возможно, поэтому L-MAV создавалась, чтобы защитить позицию батареи от возможных ударов, обеспечить безопасность пунктов управления и самих пусковых установок с ракетами», – предположил Кнутов.

    «Демонстрация новой ПУ адресована в первую очередь Пентагону, который может заинтересоваться приобретением такого типа средства транспортировки и запуска Tomahawk. Во-вторых, презентация нацелена на Киев и европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты», – продолжил собеседник.

    Он не исключает, что новая ПУ окажется на Украине, а поставка будет произведена через третьи страны. «Выгода США в этом случае очевидна: они проверят установку в боевых условиях. Вместе с тем, в последнее время мы видим попытки Дональда Трампа увильнуть от ответственности в вопросе конфликта. Его примитивная хитрость легко раскрывается, и «уши» Вашингтона в случае передачи оружия украинской стороне спрятать не получится», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. «Пусковая установка – не пистолет, из которого можно просто выстрелить. Во-первых, когда Tomahawk запускается в воздух, непонятно, несет ли она ядерную боеголовку или нет, что представляет для нас угрозу. Во-вторых, пуск ракеты невозможен без участия американских военнослужащих. Развитие событий по такому сценарию станет новым витком эскалации», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, презентация новой ПУ накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским – вовсе не совпадение. «Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы. На деле он неверно представил себе расклад дел», – заключил Артамонов.

    Ранее американская компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk. Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок на выставке Ассоциации армии США, которая проходит с 13 по 15 октября.

    Первый вариант – многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Это пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя Tomahawk.

    Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки, оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

    Наконец, легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА. «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», – заявил руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято. Они используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако Штаты располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждая из этих систем может быть отправлена на Украину. Тем более что Пентагон весьма заинтересован в получении опыта использования наземных платформ.

    Комментарии (37)
    16 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о крахе европейской промышленности

    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    Комментарии (34)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне

    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты

    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Греции одобрил законопроект, который позволяет работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день. Таким образом, Греция станет первым членом ЕС, официально узаконившим такую продолжительность рабочего дня в частном секторе.

    Новый трудовой закон был принят на фоне напряженных дебатов и общественных волнений. Профсоюзы утверждают, что он «превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни» и фактически отменяет восьмичасовой рабочий день.

    В свою очередь, министр труда Греции Ники Керамеос заявила, что работодатели смогут устанавливать такой график лишь 37 дней в году и будут обязаны доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принятию закона предшествовали общенациональные забастовки и массовые митинги в Афинах и других городах. Акции протеста, организованные профсоюзами, парализовали работу общественного транспорта, госучреждений и даже СМИ. Демонстранты требовали отзыва законопроекта, роста зарплат и закрепления трудовых прав, однако власти на уступки не пошли.

    Комментарии (14)
    16 октября 2025, 21:37 • Новости дня
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года

    Еврокомиссар Кубилюс: ЕК планирует конфисковать российские активы до конца года

    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Он отметил, что дорожная карта повышения безопасности Евросоюза к 2030 году содержит важное обещание: так называемый «репарационный кредит» должен быть реализован к концу 2025 года, передает РИА «Новости».

    Кубилюс добавил, что конфискованные средства направят на военные нужды Киева. По его словам, Украина рассматривается как «ключевой будущий партнер Брюсселя», а от украинских властей ожидают помощи «с инновационными решениями и боевым опытом».

    Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для предоставления крупного кредита Киеву.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Комментарии (8)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mandiner

    Tекст: Ирма Каплан

    Предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в интересах Украины касается и Венгрии, поэтому Будапешт постоянно консультируется с Москвой о судьбе венгерских компаний на случай ответных мер, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В отношении замороженных активов России. Мы ведем консультации с россиянами постоянно. Я хочу, чтобы это было ясно видно. Потому что... это же очевидно, если они [ЕС] коснутся российских денег, что само по себе большая юридическая проблема, Россия примет контрмеры. И мне хотелось бы знать, какими они могут быть. То есть будут ли заморожены или отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Я хочу это понимать и обсуждать открыто. Что будет, если мы поддержим меры ЕС? А если нет?» – описал он свою позицию  в интервью You-Tube-каналу Mandiner.

    Орбан подчеркнул, почему это важно прояснить: ответственность, которую перед страной несет правительство Венгрии того требует, сказал он, поэтому нужно прояснить конкретный шаг и его последствия для страны.

    По словам премьера Венгрии, если венгерские компании в России попадут под ответные меры Москвы за растрату замороженных активов Евросоюзом, Венгрия не станет поддерживать эти меры.

    «Моя работу убедиться в том, что венгры не пострадают от действий правительства страны», – добавил Орбан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    Министр обороны Литвы захотела «стену дронов» как в «Игре престолов»

    Министр обороны Литвы Шакалене захотела «стену дронов» как в «Игре престолов»

    Министр обороны Литвы захотела «стену дронов» как в «Игре престолов»
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выразила желание, чтобы предполагаемая «стена дронов» на границе с Россией напоминала знаменитую ледяную стену из сериала «Игра престолов».

    Шакалене пожелала, чтобы «стена дронов» на границе с Россией напоминала знаменитую ледяную стену из сериала «Игра престолов», передает «Звезда».

    «Хотелось бы, чтобы стена выглядела как в «Игре престолов». Было бы здорово», – заявила Шакалене.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

    В странах Евросоюза раскритиковали проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в осуществимости этой инициативы.

    СМИ писали, что в ЕС разгорелись споры по поводу высокой стоимости проекта.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Telegraph узнала о попытках НАТО договориться сбивать истребители России
    Telegraph узнала о попытках НАТО договориться сбивать истребители России
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей, переговоры направлены на выработку единого руководства по поражению самолетов противника.

    Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного базирования над воздушным пространством союзников, были возможными целями. Вооружение и траектория любого самолета будут ключевыми факторами, определяющими предполагаемую угрозу, сказал источник британской Telegraph, информированный о ходе обсуждений.

    Лидеры НАТО, включая американского президента Дональда Трампа, выступают за то, чтобы сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, но некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может спровоцировать конфликт с ядерной державой.

    «Алексус Гринкевич, американский генерал и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в частном порядке призвал к созданию «единой системы противовоздушной и противоракетной обороны», чтобы упростить реакцию на любые будущие провокации со стороны Москвы», – пишет газета.

    Министры обороны должны обсудить эти планы на встрече НАТО в среду, поскольку Европа якобы сталкивается с растущими угрозами со стороны российских самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно решительнее реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов.

    Комментарии (2)
    15 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС

    Фон дер Ляйен потребовала от Сербии санкций против России для вступления в ЕС

    Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в Европейский союз.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в ЕС, передает ТАСС.

    Она отметила, что Сербии пора предпринять конкретные шаги для интеграции в сообщество.

    «Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России», – отметила глава ЕК.

    По ее словам, уровень согласования внешней политики Сербии с ЕС достиг 61%, но этого недостаточно – Брюссель ожидает полного соответствия.

    В рамках институционального процесса расширения ЕС страны-кандидаты должны полностью согласовать свою внешнюю политику с Брюсселем, включая обязательное присоединение ко всем внешнеполитическим решениям Евросоюза. Это ключевое предварительное условие для начала переговоров о вступлении, однако даже его выполнение не гарантирует членство.

    На встрече с фон дер Ляйен президент Сербии Александр Вучич попросил Еврокомиссию освободить Сербию от новых пошлин на ввоз стали в ЕС. Вучич отметил, что понимает невозможность полного освобождения, но выразил надежду на поиск компромисса, чтобы облегчить статус стран-кандидатов и упростить их положение.

    С 7 октября Еврокомиссия ввела ограничения на импорт стали в ЕС, сократив квоты и повысив пошлины с 25% до 50%. Эти меры объясняют необходимостью защиты европейского рынка от демпинговых поставок после аналогичных ограничений в США, что привело к избыточному предложению стали на мировом рынке, оказавшему давление на европейских производителей.

    В Сербии сталелитейная компания Hesteel Serbia, принадлежащая китайской Hesteel Group, по итогам 2024 года стала третьим по величине экспортером страны, отправив за рубеж продукции на 520 млн евро.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет руководствоваться интересами своей страны, несмотря на давление Евросоюза по поводу России и Украины.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в начале сентября отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

    Вучич заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о провале согласования новых санкций ЕС против России

    Politico сообщило о провале согласования новых санкций ЕС против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На встрече в Брюсселе дипломаты Евросоюза не смогли договориться о введении очередного, 19-го по счету, санкционного пакета против России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

    Послы стран Евросоюза 15 октября не смогли достичь единого мнения по 19-му пакету санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    Вопрос о введении новых ограничений будет вновь рассмотрен в пятницу, сообщили дипломаты.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что обсуждение ситуации на Украине Евросоюзом лишь скрывает его неспособность решать собственные внутренние проблемы. «Я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители», – подчеркнул Фицо.

    Ранее, 9 октября, источник отметил, что одобрение нового пакета санкций, вероятнее всего, будет отложено до саммита ЕС, который запланирован на 23–24 октября. Причиной отсрочки называют несогласие со стороны Австрии, Венгрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе объяснили задержку принятия 19-го пакета антироссийских санкций разногласиями среди стран-членов. Евросоюз рассматривал различные варианты использования доходов от замороженных российских активов.

    Киев накануне заявил о существовании «трещин» в санкционном режиме Евросоюза против России.


    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:55 • Новости дня
    Лавров указал, как «хорохорятся» недипломаты ЕС по ту сторону «линии фронта»

    Лавров раскритиковал Рютте и его коллег за высказывания о России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос о способности дипломатии решать современные межгосударственные проблемы ответил, что дипломатии под силу многое, только дипломатов не хватает.

    «Дипломатия способна. Дипломатов по ту сторону «линии фронта» не хватает. Посмотрите, что они говорят», – заметил он в беседе с «Коммерсантом».

    Лавров напомнил слова бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, который заявлял, что «в 2014 году мы не смогли ясно дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной», и продолжил: «Даже Минские соглашения оказались фарсом». Дипломат задался вопросом, замечал ли Ходжес, кто сделал соглашения фарсом?

    «Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, тоже «великий стратег», подпевает. Это уже совсем провокация. Он сказал, что «велика вероятность того, что Китай заставит своего «младшего партнера» – Россию – пойти против НАТО, чтобы отвлечь их внимание». То есть чтобы отвлечь внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял «там», а мы «здесь». И таких высказываний огромное количество», – отметил Лавров несуразности высказываний нынешних деятелей международной политики.

    Он отметил, как высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала «интересную» вещь: «Россия и Китай заявляют, что они выиграли Вторую мировую войну, вместе победили нацизм. Это что-то новенькое. Сегодня все меньше люди помнят историю, поэтому многие верят в подобные нарративы».

    «Это говорит глава евродипломатии! А вы спрашиваете, есть ли шанс у дипломатии?» – возмутился глава МИД России.

    Более того, он привел высказывание главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который  заявил, что СССР развязал мировую войну, депортировал миллионы людей и остался безнаказанным.

    «А то, что сейчас у него соседняя Латвия осуществляет этнические чистки, тысячами выгоняет людей? Запад набрал в рот воды. ОБСЕ, комиссар Совета Европы по правам человека – никто не прокомментировал это никоим образом. «Процесс идет». Это нацизм, создание «расово чистого» государства. Мы, конечно, принимаем этих людей. Уже были определены специальные дополнительные меры», – резюмировал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.


    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    Выдворенный из Латвии пенсионер получил российский паспорт за полчаса

    Tекст: Вера Басилая

    Выдворенный из Латвии 74-летний Григорий Еременко рассказал, что получил российский паспорт за полчаса.

    Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко рассказал, что ему выдали российский паспорт всего за полчаса, передает РИА «Новости».

    «Меня привезли в ГУ МВД на Петровку, паспорт сделали и выдали в один момент, за полчаса», – отметил Еременко.

    Он добавил, что сотрудники полиции поздравили его с получением российского гражданства, чему он был очень рад. Еременко выразил благодарность за оперативность и внимание представителей МВД.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства вручили российский паспорт пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны.

    Ранее латвийские власти изменили отношение к гражданам России после распада СССР.

    Россия подготовила комплексную программу поддержки для более чем 800 соотечественников, высланных из Латвии из-за незнания латышского языка.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 11:37 • Новости дня
    Мерц предложил создать европейскую биржу для конкуренции с США и Азией
    Мерц предложил создать европейскую биржу для конкуренции с США и Азией
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за запуск панъевропейской биржи, чтобы европейские компании могли легче получать финансирование и конкурировать на мировом рынке.

    Мерц подчеркнул, что европейским компаниям нужен «достаточно широкий и глубокий рынок капитала», чтобы иметь возможность быстро и эффективно финансировать собственное развитие, пишет Bloomberg.

    По словам Мерца, ситуация, когда такие технологические компании, как BioNTech, выходят на биржу в Нью-Йорке, а не в Европе, вызывает разочарование. Мерц напомнил, что бывшие премьеры Италии Марио Драги и Энрико Летта в своих докладах указывали на необходимость срочных мер для повышения конкурентоспособности и производительности европейских фирм.

    «Это вопрос нашего будущего и того, останется ли Европа игроком в мировой экономике или же станет игрушкой в руках крупных центров в Азии и Америке», – заявил Мерц.

    Он добавил, что для повышения продуктивности Евросоюзу необходимы фундаментальные реформы: сокращение избыточного регулирования, ускорение процедур, открытие рынков и поддержка инноваций.

    После вступления в должность в мае Мерц пообещал реформировать экономику Германии, упростить процедуры и стимулировать инвестиции. Он призвал ЕС ускорить реформы для повышения конкурентоспособности на фоне давления со стороны США и Азии.

    В докладе Драги, опубликованном в прошлом году, говорится, что ЕС по-прежнему отстает от мировых лидеров в условиях быстро меняющейся глобальной среды. Летта также выступает за аналогичные перемены.

    Напомним, ранее Германия решила профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов. В новый пакет военной помощи планируется включить системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

    Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует рассмотреть вопрос пересмотра условий торгового соглашения с Соединенными Штатами после окончания президентского срока Дональда Трампа.

    Комментарии (2)
    15 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Дмитриев высказался о цензуре ЕС и назвал Брюссель «Советским Союзом Европы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на пост сооснователя Telegram Павла Дурова, который высказался о законопроекте Франции Chat Control, предусматривающем возможность автоматическую проверку переписок пользователей в мессенджерах на территории ЕС.

    «Цензура ЕС и посягательства на частную жизнь хуже, чем в худшие времена Советского Союза. Назвать сегодняшний Брюссель «Советским Союзом Европы» было бы в высшей степени лестно для лидеров, склонных к цивилизационному самоуничтожению и уничтожению частной жизни», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Он также сделал репост высказывания Дурова, который сообщил, что ЕС голосовал за закон, который мог бы лишить жителей ЕС приватных переписок, причем «Франция выступила инициатором принятия этого авторитарного закона».

    «Сегодня мы защитили частную жизнь: неожиданная позиция Германии спасла наши права. Но свободы по-прежнему находятся под угрозой», – сообщил Дуров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Дуров также подчеркнул, что мессенджер пока не поддается давлению и не намерен вводить подобную цензуру.

    Мария Захарова прокомментировала действия Парижа по цензурированию Telegram.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:53 • Новости дня
    Сийярто назвал позором реакцию Еврокомиссии на запрос о безопасности «Дружбы»

    Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по безопасности «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за затяжку с ответом на запрос о безопасности нефтепровода «Дружба», назвав ситуацию позором.

    Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели прокомментировал ситуацию с запросом по «Дружбе». Он отметил, что Еврокомиссия предоставила официальный ответ только через семь недель после его обращения по поводу безопасности нефтепровода, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что столь длительное ожидание ответа со стороны Еврокомиссии он расценивает как позорное. Министр обратил внимание журналистов на то, что семь недель для реагирования на подобные вопросы слишком большой срок.

    VIII Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 15 по 17 октября. Дискуссии проходят в ЦВЗ «Манеж» и «Гостином дворе», где представлена выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе».

    Ранее глава МИД Венгрии назвал атаки на трубопровод «Дружба» ударом по суверенитету Венгрии.

    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Сийярто обвинил ЕС в том, что он не выполнил свои обязательства после атаки Киева на «Дружбу».

    Комментарии (0)
