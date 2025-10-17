И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.0 комментариев
Politico: Возвращение Селмайра в политику вызовет конфликт в ЕС
Потенциальное назначение Мартина Селмайра в структуру Евросоюза может привести к эскалации разногласий между руководством Еврокомиссии и европейской дипломатии, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
Потенциальное возвращение в европейскую политику бывшего генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Селмайра может спровоцировать внутренний конфликт среди руководства Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на данные Politico.
Источники газеты отмечают, что «государства-члены [ЕС] обеспокоены тем, что назначение Селмайра может еще больше обострить отношения между Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией».
Как сообщает Politico, Селмайр может получить пост «заместителя генерального секретаря по геоэкономике и межинституциональным вопросам» и будет курировать взаимодействие между дипломатиеской службой ЕС и другими институтами союза. Кроме того, он сможет принимать участие в заседаниях Coreper – ключевого органа, готовящего решения для Совета ЕС.
Окончательное решение о назначении пока не принято. В случае утверждения кандидатуры Селмайра у главы дипломатии ЕС Каи Каллас появится значительное преимущество – доступ к инсайдерской информации из Брюсселя. Politico подчеркивает, что нынешняя напряженность между фон дер Ляйен и Каллас может только усилиться, а их совместная работа станет проблемой для председателя Еврокомиссии.
Одной из причин конфликтов называют борьбу за право делать «важные заявления» от имени ЕС. Примером стал случай в сентябре, когда фон дер Ляйен объявила о торговых ограничениях против Израиля без ведома департамента Каллас, который изначально предлагал эти меры. Сам Мартин Селмайр отказался комментировать слухи о своем возможном назначении, назвав подобные сообщения «домыслами».
Селмайр известен в Брюсселе как влиятельный сторонник единства Европы. За годы работы в структурах ЕС он приобрел репутацию «серого кардинала», а также был одним из главных переговорщиков по греческому финансовому кризису и инициатором жесткой линии в отношении Британии при выходе страны из Евросоюза. Между ним и фон дер Ляйен, по мнению ряда коллег, давно существуют напряженные отношения.
