В Финляндии осудили слова «еще одного психопата» Мерца о России
Финский политик Мема обвинил Мерца в подстрекательстве Европы к войне
Армандо Мема из финской партии «Альянс свободы» резко осудил заявление «еще одного психопата» канцлера Германии Фридриха Мерца, адресованное президенту России Владимиру Путину, назвав его опасным для Европы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа «не позволит Владимиру Путину напугать себя» и будет сопротивляться, передает РИА «Новости».
Его слова вызвали резкую реакцию члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, который в соцсети X подверг критике обращение Мерца к российскому лидеру.
Мема публично назвал заявление Мерца словами «еще одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению». По его мнению, подобные высказывания канцлера Германии свидетельствуют о серьезной угрозе для европейских стран.
Ранее Мерц сообщил о планах Евросоюза обсудить дополнительные способы давления на Россию.
Глава немецкой внешней разведки Мартин Йегер предупредил, что текущее противостояние между Европой и Россией способно перерасти в прямой конфликт, поскольку Москва активно проверяет границы Европы.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что дипломатия способна решать многие современные межгосударственные проблемы, но в мире не хватает профессиональных дипломатов.