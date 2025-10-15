Лавров указал, как «хорохорятся» недипломаты ЕС по ту сторону «линии фронта»

Tекст: Ирма Каплан

«Дипломатия способна. Дипломатов по ту сторону «линии фронта» не хватает. Посмотрите, что они говорят», – заметил он в беседе с «Коммерсантом».

Лавров напомнил слова бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, который заявлял, что «в 2014 году мы не смогли ясно дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной», и продолжил: «Даже Минские соглашения оказались фарсом». Дипломат задался вопросом, замечал ли Ходжес, кто сделал соглашения фарсом?

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, тоже «великий стратег», подпевает. Это уже совсем провокация. Он сказал, что «велика вероятность того, что Китай заставит своего «младшего партнера» – Россию – пойти против НАТО, чтобы отвлечь их внимание». То есть чтобы отвлечь внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял «там», а мы «здесь». И таких высказываний огромное количество», – отметил Лавров несуразности высказываний нынешних деятелей международной политики.

Он отметил, как высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала «интересную» вещь: «Россия и Китай заявляют, что они выиграли Вторую мировую войну, вместе победили нацизм. Это что-то новенькое. Сегодня все меньше люди помнят историю, поэтому многие верят в подобные нарративы».

«Это говорит глава евродипломатии! А вы спрашиваете, есть ли шанс у дипломатии?» – возмутился глава МИД России.

Более того, он привел высказывание главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который заявил, что СССР развязал мировую войну, депортировал миллионы людей и остался безнаказанным.

«А то, что сейчас у него соседняя Латвия осуществляет этнические чистки, тысячами выгоняет людей? Запад набрал в рот воды. ОБСЕ, комиссар Совета Европы по правам человека – никто не прокомментировал это никоим образом. «Процесс идет». Это нацизм, создание «расово чистого» государства. Мы, конечно, принимаем этих людей. Уже были определены специальные дополнительные меры», – резюмировал Лавров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.



