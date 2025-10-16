Принцесса Таиланда попросила военных построить стену на границе с Камбоджей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Принцесса Чулабхон, младшая сестра короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна, выступила с призывом построить постоянную стену на границе с Камбоджей, сообщает Bloomberg.

Такое заявление прозвучало на фоне обострения территориального спора между странами, который в этом году уже привел к вооруженным столкновениям и человеческим жертвам.

«Пожалуйста, помогите подумать, как мы можем построить постоянную стену между Камбоджей и Таиландом – не что-то временное, а долговечное сооружение», – заявила принцесса на встрече с военными в Бангкоке. Она также призвала военных построить бункеры не только для солдат, но и для местных жителей, проживающих в приграничье.

Выступления членов королевской семьи по таким вопросам крайне редки, что подчеркивает серьезность ухудшения отношений с Камбоджей. Согласно одному из опросов, свыше половины респондентов в Таиланде не хотят ассоциировать страну с Камбоджей, а примерно 14% считают ее враждебной.

Общая протяженность границы между странами составляет около 800 километров. Линия раздела усеяна спорными территориями, конфликт вокруг которых тлеет уже десятилетиями. В июле здесь произошло одно из самых серьёзных вооружённых столкновений, в результате которого погибли десятки людей. После угрозы Дональда Трампа заблокировать торговые соглашения с обеими странами было достигнуто хрупкое перемирие.

США настаивают на том, чтобы правительства Таиланда и Камбоджи подписали соглашение о мире во время предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре с участием Трампа. Принцесса Чулабхон также предложила использовать средства своего фонда Hathai Thip для финансирования укрепления границы, отметив: «Мы хотим, чтобы общественность знала, что мы активно работаем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, камбоджийские войска ответили контратакой на продвижение тайских войск через границу. Таиланд нанес авиаудар по территории Камбоджи в ответ на обстрел своих позиций.

В мае на границе с Таиландом в результате перестрелки погиб камбоджийский военный.