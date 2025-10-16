Три мощные вспышки зафиксировали на Солнце

Институт геофизики сообщил о трех мощных вспышках класса М на Солнце

Tекст: Мария Иванова

В ночь на четверг, 16 октября, на Солнце были зафиксированы три мощные вспышки предпоследнего класса мощности М, передает Институт прикладной геофизики. Эти события зарегистрированы в рентгеновском диапазоне.

Все три вспышки произошли в одной активной группе пятен 4246. Самая мощная, M2.7, длилась 51 минуту и началась в 1.28 по московскому времени. Затем последовали M2.4 продолжительностью 15 минут с 2.45 и M1.1, которая длилась семь минут с 3.21.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне индекс вспышечной активности впервые с начала лета достиг красного уровня.

Ученые ИКИ предупредили о мощнейших вспышках X-класса в среду.

За день до этого они также сообщили об одном из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца.



