Три мощные вспышки зафиксировали на Солнце
Институт геофизики сообщил о трех мощных вспышках класса М на Солнце
В ночь на четверг на Солнце произошли три мощные вспышки предпоследнего класса М, зафиксированные в группе пятен 4246.
В ночь на четверг, 16 октября, на Солнце были зафиксированы три мощные вспышки предпоследнего класса мощности М, передает Институт прикладной геофизики. Эти события зарегистрированы в рентгеновском диапазоне.
Все три вспышки произошли в одной активной группе пятен 4246. Самая мощная, M2.7, длилась 51 минуту и началась в 1.28 по московскому времени. Затем последовали M2.4 продолжительностью 15 минут с 2.45 и M1.1, которая длилась семь минут с 3.21.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне индекс вспышечной активности впервые с начала лета достиг красного уровня.
Ученые ИКИ предупредили о мощнейших вспышках X-класса в среду.
За день до этого они также сообщили об одном из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца.