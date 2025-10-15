  • Новость часаПутин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России
    В Госдуме поддержали эмоциональное увольнение самарского чиновника за «просто камень»
    Политолог: Рассуждая о «развале» БРИКС, Трамп все перепутал
    Россия передала Конгрессу США секретные документы об убийстве Кеннеди
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    Россия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
    Самарский губернатор извинился за грубое увольнение чиновника
    Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    6 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    9 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 14:06 • Новости дня

    Песков заявил о приоритете интересов России в действиях Путина

    Песков: Путин действует в интересах России и ее народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во всех своих действиях руководствуется исключительно интересами страны и ее народа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

    Это заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать очередные критические высказывания президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    «Я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России. Президент РФ руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа», – подчеркнул Песков.

    Он также отметил, что специальная военная операция проводится для защиты интересов России и обеспечения настоящего и будущего россиян. По словам Пескова, «все, что [президент России Владимир Путин] делает, – это для обеспечивания настоящего и обеспечения будущего наших людей. Именно для этого и проводится специальная военная операция».

    Ранее Песков заявил, что Россия рассматривает мирное решение по Украине, но продолжает спецоперацию за неимением альтернатив.

    14 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»
    @ vk.com/fedorischev63

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября в Кинельском районе посетил два спорткомплекса, осмотрел школу, около которой заметил камень с табличкой. Из-за которого глава района Юрий Жидков лишился должности.

    На видео, которое размещено в соцсетях, Вячеслав Федорищев и Юрий Жидков подходят к камню с изуродованной мемориальной табличкой под деревом и губернатор пытается узнать, что это за камень. Жидков невнятно отвечает про закладку памятника, про будущий монумент, но Федорищев настойчиво повторяет «Что это?!»

    «Камень», – наконец, отвечает Жидков.

    «Просто камень?» – уточняет губернатор.

    «Да», – говорит Жидков.

    «Уволен ***», – заявляет Федорищев, сильно хлопает Жидкова по плечу и уходит.

    Позже губернатор написал объяснение инциденту и добавил, что «товарищ Жидков так ничего и не понял». Жидков действительно в одном из комментариев выразил недоумение произошедшим и отметил, что всегда можно найти, к чему придраться.

    «Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – объяснился Федорищев.

    Комментарии (33)
    14 октября 2025, 22:00 • Новости дня
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время зачистки здания в Новогригоровке военнослужащий с позывным «Мио» проявил исключительное мужество, вступив в бой с пятью боевиками ВСУ и одержав победу, рассказал командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Тиктак».

    «Таких людей немного. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно – задача выполнена на пять с плюсом», – отметил комроты «Тиктак» в беседе с телеканалом «Звезда».

    Военнослужащий «Мио» отличился во время боев за Новогригоровку в Запорожской области, проявив решительность и самообладание в критический момент боя, несмотря на серьезный риск.

    «Мио» метнул гранату в здание, уничтожив двоих, а затем повторно атаковал бегущих троих боевиков, ликвидировав всю группу.

    Сейчас военнослужащий «Мио» выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России.

    После освобождения Нововасилевского бойцы группировки «Восток» продолжили наступление. Они вошли в Новогригоровку, расположенную примерно в трех км. Среди трофеев 60-й бригады оказались автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны.

    Штурмовые группы заходили в поселок малыми подразделениями по два бойца, постепенно занимая укрытия. Для маскировки от обнаружения с воздуха применялись маскировочные плащи и антидроновые одеяла.

    По словам участников операции, противник прикрывался мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов. В рядах противника были и иностранные наемники, один из которых пытался сдаться, но был ликвидирован собственным FPV-дроном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия сделала важный шаг к освобождению всей Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что город Запорожье будет освобожден российскими войсками так же, как и во времена Великой Отечественной войны.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем поделился с журналистами надеждой на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Я хотел бы, чтобы он это сделал, ну, я имею в виду, у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну», – сказал Трамп в ходе видеотрансляции.

    Он отметил, что в пятницу к нему приедет глава киевского режима Владимир Зеленский и будет спрашивать про ракеты Tomohawk, которых у США много. Трамп снова указал на «неадекватных демократов», которые злы и кровожадны и легко бы забросали Зеленского ракетами, но Трамп не такой, он сторонник мира.

    «Так что все может провалиться. Любой план. Никогда не знаешь. Вот почему я говорю, что Путин должен что-то сделать с этой войной, пока все не обернулось для него очень плохо. А ведь может. Этот план может провалиться», – добавил президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп посетовал в сентябре на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    В октябре Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова пожаловался на разочарование в российском коллеге.

    Комментарии (11)
    14 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста

    Политолог Скачко: Одесса стала символом идеологической борьбы со всем русским

    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Геннадий Труханов некогда был видной фигурой в украинском руководстве, однако в последнее время он все больше увязал в националистических кругах, пытаясь, видимо, спасти свое положение. Однако борьба Киева со всем, что хоть как-то связано с Россией, оказалась бескомпромиссной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова гражданства Украины.

    «На Украине давно идет процесс избавления от всего русского. Начался он, конечно же, не в 2022-м, но после старта спецоперации ситуация лишь усугубилась. Банковую перестали устраивать даже самые малые компромиссные меры: она встала на рельсы тотальной и всеобъемлющей трансформации страны», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «И Одесса на этом фоне приобрела колоссальное идеологическое значение. Этот, по своей сути и природе, русский город стали насильно перекраивать, а борьба с мэром Геннадием Трухановым превратилась в вопрос времени. Офис Зеленского не столько хочет разобраться с этой фигурой, сколько подчеркнуть собственную власть над городом», – пояснил он.

    «Хотя и сам Труханов, конечно, не был удобен для властей Украины. Еще с самого начала его руководства ходили слухи о том, что он якобы пытается усидеть на двух стульях, устоять между Киевом и Москвой. Вместе с главой Харькова Геннадием Кернесом они представляли собой «партию двух Ген», нередко вставляя палки в колеса Петру Порошенко (признан экстремистом) и Владимиру Зеленскому», – акцентирует собеседник.

    «Но после смерти Кернеса Труханов остался один, из-за чего ему пришлось подстраиваться под националистическую конъюнктуру. Он пытался максимально продемонстрировать свою «украинскость», активно заигрывал с бандеровцами и жонглировал абсолютно бредовыми антироссийскими заявлениями», – продолжает эксперт.

    «Но этого оказалось мало. И вот теперь у него якобы нашли гражданство РФ, что на нынешней Украине означает не просто отставку, а фактический приговор к полному вычеркиванию из социальной жизни. Скорее всего, на его место придет «правильный» националист, который не будет перечить Зеленскому», – говорит он.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Данное решение автоматически лишает его занимаемой ранее должности. Причиной для подобных мер стало наличие у главы города российского паспорта, что, впрочем, он сам активно отрицает.

    Как отметил Труханов, он намерен оспаривать действия Зеленского в суде. Если же вопрос не удастся решить в пределах правового поля Украины, то экс-мэр Одессы собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Он также напомнил, что его руководство городом продлилось 12 лет, и за все это время он успешно проходил все необходимые для чиновников проверки.

    С призывом лишить Труханова гражданства к Зеленскому якобы обратилась общественность. В понедельник на одном из правительственных сайтов Украины появилась соответствующая петиция, которая собрала более 25 тыс. подписей. В документе, в частности, содержался призыв с проверкой главы Одессы на наличие паспорта РФ.

    Примечательно, что во вторник Владимир Зеленский также поручил рассмотреть вопрос о создании одесской городской военной администрации, напоминает РБК. При этом проблемы Труханова начались задолго до лишения гражданства. Еще в 2023 году его арестовали по подозрению в растрате более 92 млн гривен (194 млн рублей) при покупке административного здания завода «Краян». Однако наказания ему удалось избежать.

    Несмотря на то, что сам Труханов наличие российского паспорта всегда отрицал, еще в сентябре 2017 года Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о предоставлении гражданства РФ политику является незаконным. При этом экс-мэр Одессы получал российский паспорт несколько раз.

    Первый документ был выдан ему еще в 2002 году в Дагестане (до 1992 года капитан Труханов служил в российской армии в Северо-Кавказском военном округе, соответственно, там имеются документы, подтверждающие его проживание в РФ на момент распада СССР), второй – в 2003-м в Сергиевом Посаде. Видимо, там же он получал загранпаспорт. В 2011-м он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

    Комментарии (2)
    14 октября 2025, 20:57 • Новости дня
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора

    Мантуров поручил Минпромторгу отложить введение новых правил расчета утильсбора на месяц

    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    @ Fang Dongxu/VCG/Visual China Gro/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, изначально запланированных на 1 ноября.

    Введение новых правил расчета утильсбора, которые должны были вступить в силу с 1 ноября, будет отложено на месяц, передает РИА «Новости». Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить такую возможность.

    Мантуров выразил уверенность в нахождении оптимального варианта, который удовлетворит всех, кто столкнулся с вопросом машин на таможенной очистке или в транзите.

    Он заявил: «Мы, естественно, не создадим сложности для населения».

    Ранее общероссийская общественная организация «Деловая Россия» обратилась к Мантурову, указывая на форс-мажорные задержки в доставке автомобилей из-за рубежа. Эти задержки коснулись граждан, уже оплативших транспорт до объявления об изменениях.

    Минпромторг представит свои предложения по отсрочке изменений в расчетах утильсбора главе правительства Михаилу Мишустину и Денису Мантурову на этой неделе.

    Проект постановления предполагал введение нового критерия – мощности двигателя – с 1 ноября. Льготные ставки утильсбора (три тысячи четыреста рублей для новых моделей, пять тысяч двести рублей для машин старше трех лет) должны были сохраниться для импортеров-физлиц. Однако они применялись бы только к моделям мощностью не более 160 лошадиных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года могут снизиться на четверть и составить 1,3-1,4 млн штук.

    Вице-премьер Денис Мантуров инициировал рассмотрение вопроса об отсрочке введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Средняя стоимость новых иномарок в России за год выросла лишь на 1,85% после введения долгосрочной шкалы утильсбора, что оказалось ниже уровня инфляции.

    Комментарии (6)
    15 октября 2025, 03:12 • Новости дня
    В Госдуме предупредили о крупных штрафах для неряшливых водителей
    В Госдуме предупредили о крупных штрафах для неряшливых водителей
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Выбрасывание мусора из автомобиля обернется серьезными денежными взысканиями и может привести к изъятию транспортного средства, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

    «За несанкционированную выгрузку и сброс мусора с транспортных средств и прицепов предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП. Физлицу, выбросившему мусор в неположенном месте, грозит штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей, должностному лицу – от 20 до 30 тыс. рублей, юрлицу – от 30 до 50 тыс. рублей», – сообщил депутат ТАСС.

    За повторное правонарушение предусмотрено увеличение штрафов вдвое, уточнил Колунов.

    Кроме того, возможно изъятие транспортного средства, если оно использовалось для правонарушения.

    В случае с водителями грузовиков или прицепов сумма штрафа за первое нарушение достигает 120 тыс. рублей. За повторное нарушение придется заплатить до 200 тыс. рублей, также сохраняется возможность конфискации транспортного средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Корнеев объяснил ужесточение контроля за тонировкой автомобилейКроме того, газета ВЗГЛЯД составила

    справку «Зимняя резина-2025: полное руководство по замене перед холодами – сроки, советы и требования закона».


    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 22:08 • Новости дня
    RT: Пугачеву хотят проверить на связь с зарубежными спецслужбами
    RT: Пугачеву хотят проверить на связь с зарубежными спецслужбами
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о планах расследования возможной связи певицы Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами.

    «Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», – сказал он в интервью RT.

    Бородин добавил, что ФПБК неоднократно призывал признать Пугачеву иностранным агентом. Также были направлены обращения о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма.

    Бородин отметил, что в России существуют законы, Уголовный кодекс и Конституция. Однако, по его мнению, отсутствует политическая воля, поскольку «если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

    Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.

    В октябре Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. До этого Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к певице Пугачевой.

    Комментарии (4)
    14 октября 2025, 23:45 • Новости дня
    Активы экс-судьи Момотова в виде 95 объектов недвижимости ушли в доход России

    Активы экс-судьи Момотова обратят в доход государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив изъять активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова также и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко стоимостью 9 млрд рублей в доход государства.

    «Суд постановил удовлетворить иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова и Марченко в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», – приводит ТАСС слова судьи на заседании.

    В число активов вошли 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Момотова – Андрея Марченко и его сына Ивана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура установила, что Момотов до назначения в 2010 году оформил крупные активы на свою мать. Кроме того, ведомство подало иск к Момотову с требованием об изъятии 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

    Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Виктора Момотова, судьи Верховного суда и председателя Совета судей России в связи с письменным заявлением о досрочной отставке Момотова.

    Кроме того, Генпрокуратура установила, что Момотов вместе с краснодарским бизнесменом, связанным с криминалитетом, осуществлял предпринимательскую деятельность, фактически являясь совладельцем сети отелей «Мартон».

    При этом прокурор на судебном заседании отметил, что среди вовлеченных в проституцию в отелях «Мартон» были выявлены несовершеннолетние. Представитель Генпрокуратуры заявил о связях Виктора Момотова с организованной преступной группой «Покровские».

    Комментарии (5)
    14 октября 2025, 21:16 • Новости дня
    Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей

    Министр Котяков сообщил о запуске семейной налоговой выплаты

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2026 года в России появится новая мера поддержки работающих родителей – семейная налоговая выплата. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, на неё смогут претендовать около 7,3 млн семей, воспитывающих двух и более детей. Государство планирует вернуть им 7% из уплаченного НДФЛ, что, по оценкам ведомства, позволит дополнительно поддержать около 11 млн детей.

    Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о запуске семейной налоговой выплаты с 2026 года. По его словам, воспользоваться ею смогут около 7,3 млн работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, передает ТАСС.

    «Начиная с 2026 года, запускается семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ею воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», – сообщил он.

    Выплата будет предоставляться в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам. Размер выплаты составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

    На данную льготу в 2026 году предусмотрено почти 46 млрд рублей, что позволит охватить около 700 тыс. граждан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство планирует расширить перечень налоговых льгот для семей с детьми и для участников СВО, что предусматривается новым законопроектом Минфина.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества стран

    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с официальным визитом 15 октября и встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщили в пресс-службе аш-Шараа, он намерен обсудить реструктуризацию  двусторонних отношений и договориться о политическом и экономическом сотрудничестве, передает агентство SANA.

    «Президент аль-Шара планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и изучить пути развития сотрудничества в интересах обеих стран», – сказано в сообщении.

    Президент Шараа также планирует встретиться с сирийской общиной в России.

    В феврале 2024 года Ахмед аш-Шара провел переговоры с российским президентом  Путиным, который поддержал территориальную целостность, суверенитет и стабильность Сирии. Он также выразил готовность России пересмотреть соглашения, заключенные с прежним режимом и высказался о необходимости снятия санкций  с Сирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра посетил Россию с официальным визитом.

    В октябре делегация Минобороны Сирии во главе с начальником Генштаба Али ан-Анаасаном прибыла в Москву для переговоров по укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

    Лавров отметил, что Сирийское руководство, судя по всему, заинтересовано в сохранении присутствия России в Сирии.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Песков ответил Макрону, предупредившему Москву о «расплате»

    Песков ответил пригрозившему России «расплатой» Макрону

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с заявление о «воинственном упрямстве» России, которой грозит «расплата», если она не «вернется за стол переговоров», на что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы.

    «Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. <...> Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков добавил, что Москва сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кремль заявлял о ежедневном ухудшении позиций Киева на переговорах. При этом Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 06:15 • Новости дня
    Российские военные взяли под контроль часть Ямполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За минувшие сутки российские военные взяли под контроль ряд домов и ключевое здание поселкового совета в Ямполе ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие за минувшие сутки взяли контроль над частью домов и поселковым советом в Ямполе Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС. Марочко заявил: «За истекшие сутки наши передовые отряды улучшили тактическое положение в районе Торского в ДНР. <…> Непосредственно в самом Ямполе под наш контроль перешло ряд домостроений, в том числе здание поселкового совета».

    Кроме того, военный эксперт сообщил, что северо-западнее Ямполя российские силы взяли под контроль участок леса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о потере контроля ВСУ над Шандриголово в ДНР. Он также заявил о слабости ракет «Фламинго» перед ВПК России. Марочко сообщил о продвижении ВС России у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения «Востока» завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Новониколаевки, Димитрова, Красноармейска в ДНР, Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны возле Нового, Новоуспеновского, Успеновки и Полтавки в Запорожской области, Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Корчаковки, Павловки, Пролетарского, Кондратовки, Варачино и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь бронемашин, ЗРК, немецкую зенитную самоходную установку Gepard и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад с боеприпасами и девять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Шийковки, Московки, Петровки и Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии вблизи Славянска, Степановки, Иванополья, Северска, Берестока, Кондратовки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили поселок Балаган в ДНР.

    За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 22:15 • Новости дня
    Аэропорт Якутска временно прекратил полеты из-за Ил-96 на ВПП

    Tекст: Ирма Каплан

    В аэропорту Якутска около 23.30 (17.30 мск) после посадки у грузового самолета Ил-96-400Т авиакомпании Sky Gates произошло разрушение нескольких авиашин левой основной опоры шасси при движении на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Воздушное судно перевозило груз из подмосковного аэропорта Жуковский (Раменское). По предварительным данным: на борту находились девять человек, пострадавших нет», – сказано в посте.

    Расследование проводится по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98), утвержденным постановлением правительства России от 18 июня 1998 года, отметили в ведомстве.

    Главная цель расследования – установить причины произошедшего и принять меры для их предотвращения в будущем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне в России за сутки произошли три авиаинцидента: в Тверской и Томской областях, а также в Сочи – сообщила Росавиация, добавив, что ведомство приступило к расследованию случаев.


    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 07:01 • Новости дня
    Командиры ВСУ «обнулили» отряд отказников на сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 71-й егерской бригады ВСУ предприняло попытку уничтожить штурмовую группу, состоящую из отказников и принудительно мобилизованных, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на пленного.

    Командиры 71-й егерской бригады ВСУ приняли решение устранить штурмовую группу, сформированную из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, передают РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на сумском направлении, возле населенного пункта Алексеевка.

    «В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады», – сообщил собеседник агентства. Пленный рассказал, что просидел в перелесках более суток с оторванной рукой.

    Его запросы об эвакуации украинское командование проигнорировало. По словам пленного, командиры решили «обнулить» штурмовую группу, состоявшую из тех, кто отказался воевать, и принудительно мобилизованных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    Украинская делегация встретилась в США с производителем «Томагавков»
    Солдата ВСУ приговорили пожизненно за изнасилование и убийство россиянки
    Британия поставила Украине за полгода 85 тыс. ударных дронов
    Премьер Грузии отказался встречаться с главой МИД Финляндии
    На границах Казахстана с Россией и Китаем возникли огромные пробки из фур
    Уволенный за «просто камень» глава района Самарской области госпитализирован

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Перейти в раздел

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации