    На Западе перешли к отъему китайской электроники
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    Иск от пострадавшего от Киркорова охранника принят к рассмотрению судом
    НАТО готов ослабить ограничения на применение военной техники против России
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине
    Трамп: Испания будет наказана за отношение к НАТО
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за камня
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    15 октября 2025, 06:46 • Новости дня

    «Северяне» продвинулись в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Север» успешно продвинулись в Сумской и Харьковской областях, уничтожив цех FPV-дронов и взяв пленного бойца ВСУ.

    Российские силы активно действуют в Сумской области, где авиация и артиллерия группировки «Север» поражают позиции ВСУ, передает Telegram-канал «Северный ветер». Морская пехота продвинулась на 150 метров у Кондратовки. На Харьковском направлении «Воины Севера» расширяют плацдарм в Волчанске, продвинувшись на 500 метров.В Харькове удар «Герани-2» уничтожил цех FPV-дронов. Также взят в плен брошенный командованием с оторванной рукой боец ВСУ. За сутки общие потери противника превысили 210 человек, из них более 125 в Сумской области.Уничтожены шесть бронемашин, две гаубицы, два миномета, станция РЭБ, три терминала Starlink и 53 беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» продвинулись в Сумской области. Они освободили Отрадное в Харьковской области. «Северяне» также заняли несколько лесных массивов на Харьковском направлении.

    14 октября 2025, 22:00 • Новости дня
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время зачистки здания в Новогригоровке военнослужащий с позывным «Мио» проявил исключительное мужество, вступив в бой с пятью боевиками ВСУ и одержав победу, рассказал командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Тиктак».

    «Таких людей немного. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно – задача выполнена на пять с плюсом», – отметил комроты «Тиктак» в беседе с телеканалом «Звезда».

    Военнослужащий «Мио» отличился во время боев за Новогригоровку в Запорожской области, проявив решительность и самообладание в критический момент боя, несмотря на серьезный риск.

    «Мио» метнул гранату в здание, уничтожив двоих, а затем повторно атаковал бегущих троих боевиков, ликвидировав всю группу.

    Сейчас военнослужащий «Мио» выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России.

    После освобождения Нововасилевского бойцы группировки «Восток» продолжили наступление. Они вошли в Новогригоровку, расположенную примерно в трех км. Среди трофеев 60-й бригады оказались автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны.

    Штурмовые группы заходили в поселок малыми подразделениями по два бойца, постепенно занимая укрытия. Для маскировки от обнаружения с воздуха применялись маскировочные плащи и антидроновые одеяла.

    По словам участников операции, противник прикрывался мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов. В рядах противника были и иностранные наемники, один из которых пытался сдаться, но был ликвидирован собственным FPV-дроном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия сделала важный шаг к освобождению всей Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что город Запорожье будет освобожден российскими войсками так же, как и во времена Великой Отечественной войны.

    14 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста

    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста

    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Геннадий Труханов некогда был видной фигурой в украинском руководстве, однако в последнее время он все больше увязал в националистических кругах, пытаясь, видимо, спасти свое положение. Однако борьба Киева со всем, что хоть как-то связано с Россией, оказалась бескомпромиссной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова гражданства Украины.

    «На Украине давно идет процесс избавления от всего русского. Начался он, конечно же, не в 2022-м, но после старта спецоперации ситуация лишь усугубилась. Банковую перестали устраивать даже самые малые компромиссные меры: она встала на рельсы тотальной и всеобъемлющей трансформации страны», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «И Одесса на этом фоне приобрела колоссальное идеологическое значение. Этот, по своей сути и природе, русский город стали насильно перекраивать, а борьба с мэром Геннадием Трухановым превратилась в вопрос времени. Офис Зеленского не столько хочет разобраться с этой фигурой, сколько подчеркнуть собственную власть над городом», – пояснил он.

    «Хотя и сам Труханов, конечно, не был удобен для властей Украины. Еще с самого начала его руководства ходили слухи о том, что он якобы пытается усидеть на двух стульях, устоять между Киевом и Москвой. Вместе с главой Харькова Геннадием Кернесом они представляли собой «партию двух Ген», нередко вставляя палки в колеса Петру Порошенко (признан экстремистом) и Владимиру Зеленскому», – акцентирует собеседник.

    «Но после смерти Кернеса Труханов остался один, из-за чего ему пришлось подстраиваться под националистическую конъюнктуру. Он пытался максимально продемонстрировать свою «украинскость», активно заигрывал с бандеровцами и жонглировал абсолютно бредовыми антироссийскими заявлениями», – продолжает эксперт.

    «Но этого оказалось мало. И вот теперь у него якобы нашли гражданство РФ, что на нынешней Украине означает не просто отставку, а фактический приговор к полному вычеркиванию из социальной жизни. Скорее всего, на его место придет «правильный» националист, который не будет перечить Зеленскому», – говорит он.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Данное решение автоматически лишает его занимаемой ранее должности. Причиной для подобных мер стало наличие у главы города российского паспорта, что, впрочем, он сам активно отрицает.

    Как отметил Труханов, он намерен оспаривать действия Зеленского в суде. Если же вопрос не удастся решить в пределах правового поля Украины, то экс-мэр Одессы собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Он также напомнил, что его руководство городом продлилось 12 лет, и за все это время он успешно проходил все необходимые для чиновников проверки.

    С призывом лишить Труханова гражданства к Зеленскому якобы обратилась общественность. В понедельник на одном из правительственных сайтов Украины появилась соответствующая петиция, которая собрала более 25 тыс. подписей. В документе, в частности, содержался призыв с проверкой главы Одессы на наличие паспорта РФ.

    Примечательно, что во вторник Владимир Зеленский также поручил рассмотреть вопрос о создании одесской городской военной администрации, напоминает РБК. При этом проблемы Труханова начались задолго до лишения гражданства. Еще в 2023 году его арестовали по подозрению в растрате более 92 млн гривен (194 млн рублей) при покупке административного здания завода «Краян». Однако наказания ему удалось избежать.

    Несмотря на то, что сам Труханов наличие российского паспорта всегда отрицал, еще в сентябре 2017 года Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о предоставлении гражданства РФ политику является незаконным. При этом экс-мэр Одессы получал российский паспорт несколько раз.

    Первый документ был выдан ему еще в 2002 году в Дагестане (до 1992 года капитан Труханов служил в российской армии в Северо-Кавказском военном округе, соответственно, там имеются документы, подтверждающие его проживание в РФ на момент распада СССР), второй – в 2003-м в Сергиевом Посаде. Видимо, там же он получал загранпаспорт. В 2011-м он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

    14 октября 2025, 16:47 • Видео
    Украина воюет с Россией из-за взятки

    Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    14 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Балаган в Донецкой народной республики (ДНР), а также продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Белицкого, Артемовки, Василевки, Новопавловки, Торецкого и Красноармейска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 550 военнослужащих, две бронемашины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Варачино и Новой Сечи Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Графским и Колодезным, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска, Куриловки Харьковской области, Новоселовки и Дробышево ДНР.

    При этом потери противника составили более 230 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходная артиллерийская установка, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Звановки, Дроновки, Иванополья, Яблоновки, Берестока и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 205 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся оражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Успеновки, Барвиновки Запорожской области, Водяного, Покровского и Новониколаевки Днепропетровской области.

    Противник потерял до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска  освободили пять населенных пунктов.

    14 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Песков ответил Макрону, предупредившему Москву о «расплате»

    Песков ответил пригрозившему России «расплатой» Макрону

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с заявление о «воинственном упрямстве» России, которой грозит «расплата», если она не «вернется за стол переговоров», на что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы.

    «Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. <...> Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков добавил, что Москва сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кремль заявлял о ежедневном ухудшении позиций Киева на переговорах. При этом Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

    14 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Штурмовики ВС России установили контроль над островом Переяславский

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики 205-й мотострелковой бригады полностью установили контроль над островом Переяславский на херсонском направлении, вытеснив украинские подразделения и закрепившись на новых позициях, сообщил командир отделения штурмовиков 205-й Майкопской бригады с позывным «Алабай».

    По его словам, остров Переяславский на херсонском направлении перешел под полный контроль российских штурмовиков, передает РИА «Новости».

    «Задачу выполнили успешно. Была поставленная боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль. Выбить группы ВСУ. А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции, которые находятся на острове Переяславский. Остров удержали, без потерь», – заявил «Алабай».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что западные инструкторы готовят бойцов ВСУ для диверсионной деятельности. Он также отметил увеличение числа атак дронов ВСУ на гражданские объекты в регионе. Сальдо заявил, что иностранные инструкторы заставляют украинских военных форсировать Днепр, несмотря на большие потери среди личного состава.

    14 октября 2025, 12:23 • Новости дня
    Балицкий пообещал освобождение города Запорожье российскими войсками

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что город Запорожье будет освобожден российскими войсками так же, как и во времена Великой Отечественной войны.

    О планах освобождения города Запорожье от украинских военных заявил в Telegram-канале. губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, столица региона ждет своего часа, когда на ее землю вернется «истинная история, правда, справедливость».

    В годовщину освобождения Запорожья от немецких войск в октябре 1943 года Балицкий подчеркнул, что сегодняшние российские солдаты продолжают дело своих дедов и прадедов, совершая подвиг во имя победы над нацизмом.

    «Нет никаких сомнений в том, что город Запорожье будет освобожден», – заявил он.

    Он также напомнил, что ночной штурм города начался 13 октября 1943 года, а 14 октября Запорожье было полностью освобождено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сделала важный шаг к освобождению всей Запорожской области.

    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России.

    14 октября 2025, 07:52 • Новости дня
    Армия России уничтожила группу ВСУ на Оскольском водохранилище

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удар по украинской группе, которая пыталась построить понтон и переправить силы через Оскольское водохранилище в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины переправить личный состав и технику на восточный берег Оскольского водохранилища в Харьковской области, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что украинская армия пыталась в ночное время возвести понтонную переправу у населенного пункта Гороховатка. Киев планировал перебросить через водохранилище солдат, оружие и боеприпасы.

    «Данные действия были своевременно выявлены – российские силы нанесли огневое поражение. В результате нашего удара противник потерял два груженных автомобиля и до отделения личного состава, также повреждена БМП», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые дезертирства в Сумской области сорвали доукомплектование подразделений ВСУ. Бойцы рембата ВСУ решили массово покинуть армию из-за приказа отправиться на передовую. Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды.

    14 октября 2025, 08:08 • Новости дня
    Марочко сообщил о переброске подкреплений ВСУ к Дерилово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование перебросило дополнительные силы для укрепления позиций у Дерилово на северо-востоке Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ направили подкрепление своей группировке, размещенной у населенного пункта Дерилово Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что командование ВСУ отправило резервы в укрепрайон на высотах северо-восточнее населенного пункта Яровая для стабилизации ситуации на краснолиманском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над Шандриголово в ДНР. Марочко отметил, что украинские ракеты «Фламинго» показывают слабость перед вооружением российского военно-промышленного комплекса. Российские войска продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    14 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков: Россия ведет СВО за неимением альтернатив

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассматривает мирное решение по Украине, но продолжает спецоперацию за неимением альтернатив, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва остается готовой к мирному урегулированию конфликта, передает ТАСС.

    «Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию», – заявил представитель Кремля.

    Песков также заверил, что российская сторона обязательно обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей.

    Он уточнил, что Москва сохраняет свою открытость и готовность к мирному диалогу по урегулированию ситуации.

    Ранее Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Киева на переговорах.

    14 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    «Герани» уничтожили пункт ВСУ в Черниговской области

    Минобороны сообщило об уничтожении «Геранями» пункта ВСУ в Черниговской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России с помощью БПЛА «Герань-2» поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе населенного пункта Поповка Черниговской области, сообщило Министерство обороны.

    На опубликованных Минобороны кадрах было видно скопление украинских солдат на улице возле автомобилей, передает ТАСС.

    В результате удара «Геранями» пункт временной дислокации в Черниговской области, расположенный в частных домах, был полностью уничтожен.

    Ранее в Чернигове прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России поразили склады горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии.

    До этого российские военные уничтожили установку реактивной системы залпового огня HIMARS.

    14 октября 2025, 14:46 • Новости дня
    ВСУ ударили FPV-дроном по грузовику в районе села Каменка Херсонской области

    При атаке ВСУ FPV-дроном грузовика в Херсонской области ранен водитель

    Tекст: Вера Басилая

    В Каховском округе Херсонской области грузовой автомобиль был уничтожен в результате атаки украинским FPV-дроном, водитель получил осколочные ранения, сообщил глава округа Павел Филипчук.

    ВСУ нанесли удар FPV-дроном по гражданскому грузовому автомобилю в районе села Каменка Каховского округа, передает ТАСС.

    Глава округа Павел Филипчук сообщил, что в результате атаки водитель автомобиля получил осколочные ранения. По словам Филипчука, грузовой автомобиль был уничтожен ударом дрона.

    В Херсонской области отразили ночную атаку дронов и катеров ВСУ.

    При обстреле ВСУ в Херсонской области погибли три человека.

    14 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 195 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 139 беспилотников, 631 ЗРК, 25 498 танков и других бронемашин, 1,6 тыс. боевых машин РСЗО, 30 446 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 922 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские военные уничтожили установку РСЗО HIMARS.

    В минувшие выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    15 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Трамп выразил надежду на «все еще хорошие отношения» с Путиным

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем поделился с журналистами надеждой на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Я хотел бы, чтобы он это сделал, ну, я имею в виду, у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну», – сказал Трамп в ходе видеотрансляции.

    Он отметил, что в пятницу к нему приедет глава киевского режима Владимир Зеленский и будет спрашивать про ракеты Tomohawk, которых у США много. Трамп снова указал на «неадекватных демократов», которые злы и кровожадны и легко бы забросали Зеленского ракетами, но Трамп не такой, он сторонник мира.

    «Так что все может провалиться. Любой план. Никогда не знаешь. Вот почему я говорю, что Путин должен что-то сделать с этой войной, пока все не обернулось для него очень плохо. А ведь может. Этот план может провалиться», – добавил президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп посетовал в сентябре на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    В октябре Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова пожаловался на разочарование в российском коллеге.

    15 октября 2025, 07:01 • Новости дня
    Командиры ВСУ «обнулили» отряд отказников на сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 71-й егерской бригады ВСУ предприняло попытку уничтожить штурмовую группу, состоящую из отказников и принудительно мобилизованных, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на пленного.

    Командиры 71-й егерской бригады ВСУ приняли решение устранить штурмовую группу, сформированную из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, передают РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на сумском направлении, возле населенного пункта Алексеевка.

    «В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады», – сообщил собеседник агентства. Пленный рассказал, что просидел в перелесках более суток с оторванной рукой.

    Его запросы об эвакуации украинское командование проигнорировало. По словам пленного, командиры решили «обнулить» штурмовую группу, состоявшую из тех, кто отказался воевать, и принудительно мобилизованных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    15 октября 2025, 02:58 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ВС России создают буферную зону у Хатнего

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие продвигаются у Хатнего Харьковской области и формируют на стыке региона с Белгородской областью буферную зону, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за Отрадное, то здесь действительно тоже был рывок со стороны наших военнослужащих. Это, прежде всего, хатневский участок: мы сначала взяли Меловое, потом продвинулись с Хатнего и пошли в южном направлении. В целом, это идет создание буферной зоны [на стыке с Белгородской областью], о которой говорил наш верховный главнокомандующий», – сказал Марочко в беседе с ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа украинских военнослужащих в Харьковской области, оставленных без провизии и связи, обратилась к российским военным с просьбой позволить им сдаться.

    Бойцы группировки «Север» заняли несколько лесных массивов на Харьковском направлении. Российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области.

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

