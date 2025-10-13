Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Союзники НАТО начали учения Steadfast Noon без применения ядерного оружия
Союзники НАТО приступили к ежегодным учениям Steadfast Noon по отработке ядерного сдерживания, при этом реальные боезаряды в маневрах не используются.
О начале проведения учений Steadfast Noon объявил генсек НАТО Марк Рютте, передает ТАСС. Учения стартовали 13 октября, они проходят в рамках ежегодной программы по отработке сдерживания с применением воздушных сил альянса.
В заявлении Рютте подчеркивается, что Steadfast Noon носят запланированный характер и не связаны с текущими мировыми событиями.
Генсек отметил: «13 октября НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Учения носят давно запланированный характер. Они не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями, и настоящее ядерное оружие в них не задействовано».
Реальное ядерное вооружение в ходе маневров не применяется, используются только учебные средства. Альянс обращает особое внимание на обеспечение безопасности и прозрачность своих учений.
