Фильму о детях-аутистах «Родители тут рядом» не дали прокатное удостоверение

Tекст: Алексей Дегтярев

Документальный фильм «Родители тут рядом» является приквелом к картине «Антон тут рядом», он не получил прокатное удостоверение в России, указала Аркус, передает РИА «Новости».

По словам Аркус, лента была снята летом и уже заявлена в программы нескольких фестивалей, где успела попасть в каталоги, однако после отказа в прокатном удостоверении была снята с показа.

Аркус отметила, что работа над первым фильмом и создание фонда «Антон тут рядом» начались на Онеге в лагере для детей с аутизмом и их родителей. Большой объем архивных съемок изначально был посвящен именно родителям.

В реестре прокатных удостоверений фильмов Минкультуры России сведений о ленте «Родители тут рядом» нет. Министерство культуры пока не комментировало эту информацию.

