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Минкультуры объяснило выдачу прокатного удостоверения сериалу «Беременна в 16»
Оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Беременна в 16» не было, сообщило Министерство культуры России, уточнив, что теперь сериал носит название «16 лет и девять месяцев».
В ведомстве сообщили, что получили документы для выдачи прокатного удостоверения на первую серию. «Основания для отказа в выдаче прокатного удостоверения у Минкультуры России отсутствовали», – приводит ТАСС текст сообщения.
Сериал получил категорию «18+», что запрещает его распространение среди несовершеннолетних.
В Минкультуры напомнили, что законодательство предусматривает четкий перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. К ним относятся, например, материалы, связанные с терроризмом, экстремизмом, пропагандой наркотиков, насилия, жестокости, порнографии, нетрадиционных сексуальных отношений или педофилии. По оценке министерства, сериал «Беременна в 16» не подпадает под эти критерии.
Для исключения неоднозначного восприятия сериала было принято решение изменить его название на «16 лет и девять месяцев». «На основании заявления правообладателя в прокатное удостоверение были внесены изменения в части замены наименования фильма», – указали в Минкультуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Минкультуры с просьбой проверить основания выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала «Беременна в 16».