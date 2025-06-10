Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».7 комментариев
В Госдуме попросили проверить сериал «Беременна в 16»
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Минкультуры с просьбой проверить основания выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала «Беременна в 16».
В ведомство направлен соответствующий документ. В нем сказано, что прокатное удостоверение сериалу было выдано 3 июня 2025 года, передает РИА «Новости».
«Просим Вас, уважаемая Ольга Борисовна (Любимова – глава Минкультуры), предоставить информацию об основаниях выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала «Беременна в 16», а также об источнике его финансирования», – говорится в обращении. Главная героиня сериала – 16-летняя школьница Тоня, которая влюбляется в одноклассника Семена, скрывает от него свой возраст, вступает с ним в интимную близость и беременеет.
Режиссер Анна Курбатова отметила, что эта история меняет жизнь не только Тони, но и молодого человека, и ее семьи. По ее словам, «мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырех поколений – главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерожденного». Комитет Госдумы считает, что сериал может быть отнесен к информационной продукции, содержащей деструктивную идеологию.
В обращении говорится, что сериал противоречит целям и задачам госполитики по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также в документе отмечается, что согласно Семейному кодексу РФ, брачный возраст в России устанавливается в 18 лет, и только при наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут разрешить вступить в брак с 16 лет.
Ранее Останина обратилась в СК и Роскомнадзор России для проверки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она считает, что фильм пропагандирует опасный образ жизни для подростков.