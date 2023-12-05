Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
В Госдуме попросили СК и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»
Депутат Госдумы Останина обратилась в СК с просьбой проверить сериалы «Слово пацана»
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор России для проверки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она считает, что фильм пропагандирует опасный образ жизни для подростков.
Останина считает, что сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок»необходимо проверить на «пропаганду» и «распространение» в них запрещенной информации, которая принесет вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу, передает РИА «Новости».
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана», передает RT. Он заявил, что такие фильмы не соответствуют политике, которую проводят власти, «романтизируют период, связанный с появлением подростковых группировок».
По словам Минниханова, после выхода сериала подростки в Сармановском районе Татарстана появились подражатели персонажей сериала, которые создали Telegram-каналы, назвав их в честь известных в прошлом ОПГ Казани, распространяли там видео драк.
Минниханов отметил, что все участники происшествия установлены.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» повествует о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х. Герои сериала организовывают преступные группировки, делят территорию и устраивают драки.