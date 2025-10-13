Мэр Одессы Труханов сообщил о возможном лишении гражданства Украины 13 октября

Tекст: Антон Антонов

«На президентской комиссии, которая рассматривает вопросы гражданства, будет вынесен вопрос об избавлении меня от украинского гражданства из-за якобы наличия российского», – приводит слова Труханова «Российская газета».

Он заявил, что «готовится очередная провокация». Труханов отметил, что за последние десять лет украинские органы власти неоднократно направляли запросы в российское консульство, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие у него гражданства России. Консульство, по словам мэра, каждый раз отвечало, что он не является гражданином России.

Он также прокомментировал фотографии российского паспорта, которые расходятся по сети, назвав их подделкой. Мэр обратил внимание на дату выдачи паспорта – 15 декабря 2015 года – и заявил, что в этот день находился в Одессе.

Труханов добавил, что подозревает, кто стоит за провокацией, но решил не раскрывать имя этого человека. Мэр попросил Владимира Зеленского лично проверить его документы и разобраться в ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Труханов действительно был гражданином России, хоть и отрицал это. Однако в 2017 году Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о выдаче ему паспорта является незаконным и сам паспорт аннулируется. В 2023 году Труханова уже арестовывали по подозрению в неправомерном обращении с бюджетными средствами.

