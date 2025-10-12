Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области

Tекст: Антон Антонов

«Преступления, которым нет оправдания», – заявил Хинштейн в Telegram.

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль на дороге между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В салоне находились четыре человека. В результате нападения погибла женщина 40 лет. Оставшиеся три пассажира – две женщины и мужчина – не получили ранений.

Губернатор призвал жителей воздерживаться от поездок в приграничные районы из-за угрозы атак со стороны Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на территории Беловского района Курской области получили травмы подросток, мужчина и женщина. Еще два человека получили тяжелые ранения после атаки дрона на автомобиль на трассе Хомутовка–Калиновка в приграничном районе Курской области.