Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области
В результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Рыльском районе погибла женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Преступления, которым нет оправдания», – заявил Хинштейн в Telegram.
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль на дороге между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В салоне находились четыре человека. В результате нападения погибла женщина 40 лет. Оставшиеся три пассажира – две женщины и мужчина – не получили ранений.
Губернатор призвал жителей воздерживаться от поездок в приграничные районы из-за угрозы атак со стороны Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на территории Беловского района Курской области получили травмы подросток, мужчина и женщина. Еще два человека получили тяжелые ранения после атаки дрона на автомобиль на трассе Хомутовка–Калиновка в приграничном районе Курской области.