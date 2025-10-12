Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.9 комментариев
В результате атаки дрона в курском приграничье пострадали два человека
Еще два человека получили тяжелые ранения после того, как дрон атаковал автомобиль на трассе Хомутовка–Калиновка в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Как сообщил Хинштейн в Telegram-канале, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся автомобиль на трассе Хомутовка–Калиновка в Хомутовском районе.
«Еще два человека ранены в приграничье. Вражеский дрон на трассе Хомутовка–Калиновка Хомутовского района совершил атаку на движущийся автомобиль. В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча», – написал он.
Губернатор добавил, что пострадавших оперативно доставят в медицинские учреждения Брянской области, поскольку они находятся ближе всего к месту происшествия.
Ранее Хинштейн сообщил, что в результате атаки беспилотника на территории Беловского района Курской области травмы получили подросток, мужчина и женщина, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области дрон ВСУ атаковал мотоцикл, в результате чего погиб управлявший им 81-летний мужчина. В этот же день в результате атаки украинского дрона на автомобиль на трассе Рыльск-Дурово в Курской области пострадали мужчина и женщина.