В результате атаки дрона в курском приграничье пострадали два человека

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил Хинштейн в Telegram-канале, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся автомобиль на трассе Хомутовка–Калиновка в Хомутовском районе.

«Еще два человека ранены в приграничье. Вражеский дрон на трассе Хомутовка–Калиновка Хомутовского района совершил атаку на движущийся автомобиль. В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча», – написал он.

Губернатор добавил, что пострадавших оперативно доставят в медицинские учреждения Брянской области, поскольку они находятся ближе всего к месту происшествия.

Ранее Хинштейн сообщил, что в результате атаки беспилотника на территории Беловского района Курской области травмы получили подросток, мужчина и женщина, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области дрон ВСУ атаковал мотоцикл, в результате чего погиб управлявший им 81-летний мужчина. В этот же день в результате атаки украинского дрона на автомобиль на трассе Рыльск-Дурово в Курской области пострадали мужчина и женщина.