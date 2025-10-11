Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Пожилой мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на мотоцикл в Курской области
При атаке дрона ВСУ на мотоцикл в Курской области погиб управлявший им 81-летний мужчина, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
«Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 81-летний мужчина. Самые глубокие соболезнования семье», – сказано в посте.
Хинштейн напомнил, что атаки врага не прекращаются и важно быть бдительными.
«Пожалуйста, воздержитесь от возвращения в приграничье – это все еще крайне опасно!» – призвал он.
Напомним, в этот же день в результате атаки украинского дрона на автомобиль на трассе Рыльск-Дурово в Курской области пострадали мужчина и женщина.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили более 40 дронов ВСУ над шестью регионами России в ночь на субботу.