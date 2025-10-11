Пожилой мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на мотоцикл в Курской области

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 81-летний мужчина. Самые глубокие соболезнования семье», – сказано в посте.

Хинштейн напомнил, что атаки врага не прекращаются и важно быть бдительными.

«Пожалуйста, воздержитесь от возвращения в приграничье – это все еще крайне опасно!» – призвал он.

Напомним, в этот же день в результате атаки украинского дрона на автомобиль на трассе Рыльск-Дурово в Курской области пострадали мужчина и женщина.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили более 40 дронов ВСУ над шестью регионами России в ночь на субботу.