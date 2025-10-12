При атаке дрона пострадали три жителя курского Беловского района

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в Беловском районе Курской области, передает РИА «Новости». По словам губернатора Александра Хинштейна, в результате атаки украинского беспилотника ранены три человека, среди них пятнадцатилетний подросток. У молодого человека диагностированы минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног.

Пострадали также 57-летняя женщина, получившая осколочные ранения, и 47-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь. Хинштейн подчеркнул, что преступления украинских военных продолжаются, и вновь призвал жителей региона воздерживаться от поездок в приграничные районы из-за сохраняющейся угрозы.

Губернатор отметил, что ситуация в приграничных населенных пунктах остается крайне опасной. Гражданам рекомендовано соблюдать осторожность и по возможности не посещать эти районы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области дрон ВСУ атаковал мотоцикл, в результате чего погиб управлявший им 81-летний мужчина.

Напомним, в этот же день в результате атаки украинского дрона на автомобиль на трассе Рыльск-Дурово в Курской области пострадали мужчина и женщина.



