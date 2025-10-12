Песков указал на отчаянные попытки молдавского руководства удержать власть

Tекст: Ирма Каплан

«Пока молдавские власти, мы видим, отчаянно хватаются за власть, пытаются эту власть сохранить, на выборах не гнушаются ничем с тем, чтобы удержаться у власти», – заявил он ТАСС.

Песков отметил, что Кишинев «удержавшись у власти», продолжает недружественную линию в отношении Москвы.

«Здесь можно только выразить сожаление», – сказал представитель Кремля.

Правительство Молдавии 8 октября утвердило новую военную стратегию страны, в которой Россия и миротворческие силы в Приднестровье названы угрозой. Кроме того, зафиксированы планы нарастить расходы на военную сферу до 1% ВВП минимум.

