    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    Столтенберг дал характеристику Путину
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    12 октября 2025, 07:58 • Новости дня

    Песков указал на отчаянные попытки молдавского руководства удержать власть

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководство Молдавии отчаянно хватается за власть, пытаясь ее удержать и не гнушаясь никаких методов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока молдавские власти, мы видим, отчаянно хватаются за власть, пытаются эту власть сохранить, на выборах не гнушаются ничем с тем, чтобы удержаться у власти», – заявил он ТАСС.

    Песков отметил, что Кишинев «удержавшись у власти», продолжает недружественную линию в отношении Москвы.

    «Здесь можно только выразить сожаление», – сказал представитель Кремля.

    Правительство Молдавии 8 октября утвердило новую военную стратегию страны, в которой Россия и миротворческие силы в Приднестровье названы угрозой. Кроме того, зафиксированы планы нарастить расходы на военную сферу до 1% ВВП минимум.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии повторяют чужие ошибки, когда ради отношений с Европой делают из России антагониста, заявил Песков.

    12 октября 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В поздравительном обращении президент России Владимир Путин назвал опорой суверенитета страны труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    По словам главы государства, за последние годы достижения АПК России стали предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития и успешного освоения современных, передовых технологий.

    Путин напомнил о рекордных урожаях риса и масличных культур в 2024 году, а  урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Производство скота и птицы обновило максимальные значения.

    «Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в ста шестидесяти странах мира», – отметил президент в поздравительной речи.

    Путин указал на рост популярности у россиян и зарубежных гостей агротуризма, который позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и другим.

    Он также заметил, что в отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность отрасли, сделать ее  более технологичной. И здесь важнейшим становится вопрос подготовки кадров.

    «Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Он пообещал, что органы власти будут работать над повышением качества жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, воспитания детей.

    «Подчеркну: все это – важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их решать – вместе с вами», – сказал Путин в заключение поздравительного обращения.

    12 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Министр Чечни по нацполитике обратился к ЦБ в связи с голосованием по купюре

    Министр Чечни Дудаев обратился к ЦБ в связи с голосованием по купюре

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале обратился к Центробанку в связи с голосованием по выбору изображения на новой 500-рублевой купюре.

    «Мы, жители Чеченской Республики, самым активном образом голосуем за то, чтобы на новой 500-рублевой купюре, на ее обратной стороне, был изображен нами всеми любимый высотный комплекс «Грозный-Сити», – заявил Дудаев в видеообращении.

    На странице голосования по состоянию на 3.00 воскресенья лидирует изображение горы Эльбрус, 1 134 080 голоса. На втором месте – «Грозный-Сити», 1 048 182 голоса.

    По словам Дудаева, к этому результату привела способность жителей Чечни мобилизоваться и вырваться вперед, как вдруг Центробанк решает изменить условия голосования.

    «Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, через почту, «Одноклассники», «ВКонтакте», но сейчас мы видим, как какие-то из этих платформ закрываются. <...> Без объяснения каких-либо причин, без аргументов, просто так закрывать нам платформы, где мы набираем обороты, как минимум, нечестно, нечистоплотно и несправедливо перед сотнями тысяч жителей, гражданами нашей великой страны, которые голосуют за «Грозный-Сити», – сказал чеченский министр.

    Он обратился к ЦБ с вопросом, для чего стоило объявлять о голосовании, если нет обеспечения объективности и справедливости?

    Центробанк запустил голосование по новому дизайну банкноты в 500 рублей первого октября. Согласно правилам, каждый участник может выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска и для оборотной из объектов Северо-Кавказского федерального округа.

    Дудаев считает, что после того, как «Грозный-Сити» возглавил рейтинг,  Центробанк поменял условия голосования, а некоторые платформы, где можно было голосовать, стали закрываться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    11 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    12 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    Киберэксперт Тимофеев назвал признаки слежки гаджета за владельцем

    Tекст: Ирма Каплан

    Специфические изменения в работе смартфона или ноутбука могут указывать на несанкционированную слежку гаджетом за владельцем, включая активацию камеры или микрофона, рассказал доцент кафедры Информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

    Он указал на то, что пользователи часто предоставляют приложениям избыточные допуски к микрофону и камерам.

    «Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса – замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», – сообщил эксперт агентству «Прайм».

    Вредоносное ПО вызывает повышенную фоновую активность процессора, приводящую к нагреву батареи и быстрому разряду. Устройство может самопроизвольно перезагружаться или не выключаться, а также показывать внезапный рост интернет-трафика.

    Для минимизации рисков Тимофеев советует регулярно проверять разрешения приложений, отключать ненужные и использовать двухфакторную аутентификацию. При обнаружении вредоносного ПО гаджет рекомендуется сбросить до заводских настроек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о способах защиты аккаунта Telegram от взлома. Киберэксперт Леокумович раскрыл схемы обмана участников СВО и их родных.


    12 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил об итогах переговоров Путина и Нетаньяху для страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, чем обернулся для республики телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в секторе Газа.

    «Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – приводит ТАСС его слова в эфире государственного ТВ.

    Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись 6 октября и стороны уделили внимание вопросу об иранской ядерной программе. На саммите Центральная Азия – Россия 9 октября Путин заявил о сигналах от израильского руководства о заинтересованности в урегулировании конфликта с Ираном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    12 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Более 30 дронов ВСУ сбиты силами ПВО за ночь над тремя регионами страны
    Более 30 дронов ВСУ сбиты силами ПВО за ночь над тремя регионами страны
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех областей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что по 15 дронов были сбиты над Белгородской и Брянской областями и еще два дрона нейтрализованы над территорией Смоленской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны доложило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    12 октября 2025, 06:40 • Новости дня
    Консул Ильин в Таиланде рассказал, как россиян заманивают в рабство

    Tекст: Ирма Каплан

    Граждан России обманным путем заманивают в мошеннические колл-центры Мьянмы, обещая высокооплачиваемую работу в Таиланде, рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, который в 2025 году участвовал в освобождении четырех россиян из рабства в Мьянме.

    «На них выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме «поработать в Таиланде», для девушек – моделями, для парней – рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», – рассказал РИА «Новости» дипломат.

    Переговоры через Telegram или другие мессенджеры обычно завершаются прибытием в бангкокский аэропорт Суварнабхуми. Оттуда обманутых искателей работы везут вглубь Таиланда, а затем в город Месай на мьянманской границе.

    Ильин добавил, что там людей насильно нелегально переправляют через пограничную реку Мэй на лодках, подальше от официального погранперехода.

    Ширина реки Мэй в этих местах не более 70 метров, в сухой сезон ее можно перейти пешком. Некоторые похищенные работники, у которых сразу отбирают телефоны, поначалу даже не осознают, что находятся уже на территории Мьянмы.

    По словам Ильина, освобожденные из мошеннических колл-центров россияне рассказывали, что в самом известном из них, который называется КК Park,  располагается целый мини-город, где можно найти все необходимое для жизни: рестораны, магазины замкнутого цикла, даже спа- и массажные салоны. Там есть все, вплоть до казино, где те, кто работает в колл-центрах, могут потратить любые деньги.

    За день там даже можно выкупить самого себя. Подойти к неким старшим менеджерам, заплатить какую-то сумму, и тебя отпускают.

    Правда периметр колл-центра охраняется незаконными вооруженными формированиями и вся территория окружена колючей проволокой, уточнил Ильин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября россиянку освободили из трудового рабства в незаконном кол-центре на территории Мьянмы. Позже она вылетела из Таиланда в Москву. При этом в кол-центрах мошенников на территории Мьянмы, куда россияне попадают через Таиланд, могут находиться до 25 граждан России, сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.

    12 октября 2025, 06:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.

    «Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

    «Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

    За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла  несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.

    11 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    The Times: Cтраны Запада обсудят конфискацию активов России на сессии МВФ

    Tекст: Вера Басилая

    Министры финансов западных стран планируют обсудить механизмы конфискации суверенных активов России в ходе осенней сессии МВФ и Всемирного банка, сообщает The Times.

    Планы по обсуждению механизмов конфискации российских активов подтвердили источники британской газеты The Times, передает Ura.ru.

    Власти Соединенного Королевства, Франции и Германии ведут активную подготовку к рассмотрению этого вопроса, о чем официально объявила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера.

    В настоящее время в британской юрисдикции заморожено свыше 25 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 33,4 млрд долларов. Среди этих средств – активы Банка России, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России.

    В Евросоюзе обсуждается инициатива репарационного кредита на Украину за счет российских средств. Речь идет об изъятии около 185 млрд евро из 210 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако на недавнем саммите ЕС в Копенгагене странам не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выразил категорическое несогласие с конфискацией без гарантий справедливого распределения рисков среди всех членов ЕС.

    Ранее Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    Бельгийский депозитарий Euroclear призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссии в Евросоюзе по поводу замороженных российских активов напоминают действия банды.

    11 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Молдавия раскрыла варианты вступления в ЕС

    Лидер правящей в Молдавии партии Гросу озвучил два сценария интеграции в ЕС

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Молдавии рассматривают два возможных пути вступления в Европейский союз – с Приднестровьем сразу или поэтапно, подчеркнул лидер правящей партии в стране «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

    Первый сценарий предполагает вступление страны в Евросоюз единым шагом, включая Приднестровье. Второй вариант – поэтапное присоединение: сначала территорий, находящихся под контролем Кишинева, а затем левого берега Днестра, сообщает РИА «Новости».

    Гросу отметил, что Кишинев готов сотрудничать с жителями и предприятиями Приднестровья, чтобы сближение с европейскими структурами происходило постепенно и без давления. По его словам, интеграция должна оставаться открытой для всех жителей страны, включая левобережье.

    Спикер подчеркнул, что Молдавия намерена добиваться сближения с Тирасполем исключительно мирным и дипломатическим путем.

    «Мы не говорим о силовых сценариях. Этот процесс должен быть естественным, основанным на выгодах для всех граждан», – заявил Гросу. Он также выразил уверенность, что европейская интеграция поможет сблизить и объединить страну.

    Ранее власти Приднестровья неоднократно подчеркивали, что не рассматривают возможность присоединения ни к Молдавии, ни к Евросоюзу. В Тирасполе также отмечают, что Кишинев продолжает уклоняться от урегулирования приднестровского вопроса, а на последних выборах был ограничен доступ жителей Приднестровья к голосованию по причине сокращения числа избирательных участков и перекрытия мостов через Днестр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об открытых дверях Европейского союза для Молдавии.

    ЕСзапланировал начать подготовку к возможному вступлению Украины и Молдавии.

    Румынский лидер Никушор Дан допустил возвращение Приднестровской Молдавской Республики в состав Молдавии с предоставлением ей статуса автономии для дальнейшего вступления страны в Европейский союз.

    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    12 октября 2025, 04:55 • Новости дня
    Стоматолог Назилина назвала влияющие на цвет эмали продукты

    Стоматолог Назилина назвала меняющие цвет эмали продукты

    Tекст: Ирма Каплан

    Некоторые продукты питания и напитки способны изменить оттенок зубной эмали, а также нанести вред здоровью зубов, о них и способах нейтрализации их воздействия рассказала заведующая отделением стоматологии Люберецкой больницы Ирина Назилина.

    «Блюда, которые портят цвет эмали, – это те блюда, которые содержат красящие вещества. В большей степени вред наносят напитки, такие как черный кофе, чай, кока-кола. Также цвет эмали могут изменить специи: карри, куркума. Они тоже могут поменять цвет эмали, сделать ее красноватого, желтоватого оттенка, и от этого потом будет сложно избавиться», – сказала врач РИА «Новости».

    По словам стоматолога, красные вина являются лидерами по окрашиванию эмали из-за содержащихся в них танинов. Эти вещества способны придавать вину насыщенный красный цвет и прокрашивать зубы. Специалист также упомянула чернику и свеклу, которые меняют оттенок зубов.

    Назилина сообщила, что для нейтрализации действия красящих веществ полезно выпить чай или воду с лимоном. К натуральным отбеливателям она отнесла зелень, некоторые фрукты и овощи, включая клубнику, которая содержит яблочную кислоту.

    Запеченная тыква и сельдерей также обладают отбеливающими свойствами, причем сельдерей убивает бактерии, формирующие налет.

    Помимо этого, стоматолог назвала вредными для зубов продукты с высоким содержанием крахмала, такие как картофель. Крахмал преобразуется в глюкозу, становясь питательной средой для бактерий, вызывающих кариес. Сладкие блюда, например, торты и мороженое, также содержат много крахмала и углеводов, вредных для зубов.

    Консервы и соленья с уксусом тоже вредят эмали, так как кислоты растворяют ее, делая пористой. После употребления таких продуктов врач рекомендовала ополаскивать рот водой или чистить зубы при возможности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоматолог Барсегян назвал основную причину потери зубов во взрослом возрасте. Стоматолог Лабухин назвал продукты, укрепляющие зубную эмаль.

    12 октября 2025, 01:54 • Новости дня
    Командиры ВСУ спешно направили подкреплении к Звановке ДНР, куда зашли ВС России

    ВСУ спешно направили подкреплении к Звановке ДНР, куда зашли ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ спешно шлет дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики (ДНР) в район соседнего Свято-Покровского, так как контроль над Звановкой позволит российским войскам охватить соседний Северск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «В районе населенного пункта Звановка противник оказывает ожесточенное сопротивление. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков. Сейчас идет переброска их в данный населенный пункт», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что украинское командование выделяет отдельную роль Звановке, так как через нее откроется путь на Северск, который представляет для украинских боевиков стратегическое значение.

    Северск защищает важный путь на Красный Лиман и Славянск в ДНР, которые  контролируются Киевом, уточнил эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, что командиры ВСУ покинули Северск, а на позициях остались только простые солдаты для удержания обороны.

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска ДНР, в городе начались бои.

    12 октября 2025, 00:58 • Новости дня
    Загоревшийся из-за дрона ВСУ торговый центр в Макеевке ДНР полностью выгорел

    Загоревшийся из-за БПЛА ВСУ торговый центр в Макеевке полностью выгорел

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговый центр «Сигма» в Горняцком районе Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью выгорел после попадания ударного дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале военкор RT Виктор Мирошников.

    В результате прямого попадания ударного БПЛА ВСУ в торговый центр «Сигма-Ленд» на трассе Славянск – Донецк – Мариуполь, произошло возгорание, которое привело к полному уничтожению торгового центра. Пожар полностью охватил здание гипермаркета. Перекрытия обрушились и здание практически полностью выгорело», – написал военкор.

    Мирошников уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало.

    Напомним, вечером субботы Telegram-канал «Факты военных преступлений Украины» сообщил о возгорании ТЦ «Сигма» после атаки ударных БПЛА на здание.

    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород
    Министр обороны Бельгии допустил ввод войск в Брюссель до конца года
    Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры
    В Финляндии арестовали футболиста после семи голов в матче
    Названа причина смерти актера Дениса Семенова
    Спасатели не нашли выживших после ЧП на заводе взрывчатки в штате Теннесси

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис

    Не иначе как «провокацией в адрес французов» называют в Париже очередное экзотическое решение Эмманюэля Макрона. Президент Франции назначил главой правительства страны Себастьена Лекорню – человека, который только что подал в отставку с этого же поста. Есть масса признаков того, что новое правительство Франции проживет еще меньше, чем старое. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

