Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.10 комментариев
Песков указал на отчаянные попытки молдавского руководства удержать власть
Руководство Молдавии отчаянно хватается за власть, пытаясь ее удержать и не гнушаясь никаких методов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока молдавские власти, мы видим, отчаянно хватаются за власть, пытаются эту власть сохранить, на выборах не гнушаются ничем с тем, чтобы удержаться у власти», – заявил он ТАСС.
Песков отметил, что Кишинев «удержавшись у власти», продолжает недружественную линию в отношении Москвы.
«Здесь можно только выразить сожаление», – сказал представитель Кремля.
Правительство Молдавии 8 октября утвердило новую военную стратегию страны, в которой Россия и миротворческие силы в Приднестровье названы угрозой. Кроме того, зафиксированы планы нарастить расходы на военную сферу до 1% ВВП минимум.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии повторяют чужие ошибки, когда ради отношений с Европой делают из России антагониста, заявил Песков.