Посольство России на Мадагаскаре рекомендовало избегать центр Антананариву

Дипмиссия посоветовала россиянам не посещать центр столицы Мадагаскара

Tекст: Мария Иванова

Посольство России на Мадагаскаре посоветовало гражданам России не посещать центр столицы Антананариву и общественные места в связи с продолжающимися протестами. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что рекомендации даны в целях безопасности россиян на фоне сложившейся ситуации.

В сообщении в Telegram-канале посольства отмечается: «Уважаемые росграждане! Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест».

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости экстренной помощи, россияне могут круглосуточно обращаться в диппредставительство по телефону экстренной связи, который указан в обращении. Ранее стало известно, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул столицу на фоне протестов, как сообщили местные СМИ.

Протесты на Мадагаскаре вспыхнули после отключения электроэнергии и водоснабжения, и тысячи молодых людей вышли на улицы, требуя отставки правительства. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Позже президент объявил о роспуске правительства, а протестующие создали «Комитет координации борьбы» для организации дальнейших действий.

По данным ООН, число погибших на протестах достигло 22 человек, однако МИД Мадагаскара эти сведения отрицает.

Напомним, что в начале октября посольство рекомендовало россиянам отложить поездки на Мадагаскар.