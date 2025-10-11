Посольство России на Мадагаскаре рекомендовало избегать центр Антананариву

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.7 комментариев
Посольство России на Мадагаскаре посоветовало гражданам России не посещать центр столицы Антананариву и общественные места в связи с продолжающимися протестами. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что рекомендации даны в целях безопасности россиян на фоне сложившейся ситуации.
В сообщении в Telegram-канале посольства отмечается: «Уважаемые росграждане! Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест».
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости экстренной помощи, россияне могут круглосуточно обращаться в диппредставительство по телефону экстренной связи, который указан в обращении. Ранее стало известно, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул столицу на фоне протестов, как сообщили местные СМИ.
Протесты на Мадагаскаре вспыхнули после отключения электроэнергии и водоснабжения, и тысячи молодых людей вышли на улицы, требуя отставки правительства. В ответ полиция применила слезоточивый газ.
Позже президент объявил о роспуске правительства, а протестующие создали «Комитет координации борьбы» для организации дальнейших действий.
По данным ООН, число погибших на протестах достигло 22 человек, однако МИД Мадагаскара эти сведения отрицает.
Напомним, что в начале октября посольство рекомендовало россиянам отложить поездки на Мадагаскар.