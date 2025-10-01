Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.6 комментариев
Посольство рекомендовало россиянам отложить поездки на Мадагаскар
Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за сохраняющейся напряженной ситуации в столице и других городах страны.
Посольство России в Республике Мадагаскар рекомендовало россиянам отложить поездки на остров до нормализации обстановки, передает ТАСС.
В диппредставительстве уточнили, что находящимся на острове гражданам России следует соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей.
В посольстве отметили, что ситуация в Антананариву и ряде крупных городов остается напряженной: продолжаются протестные акции, в которых участвуют главным образом молодежь и студенты. При этом разгул грабежей и беспорядков практически прекратился, а органы правопорядка в целом взяли контроль над ситуацией.
В связи с этим на острове начали вновь открываться магазины, учебные заведения и автозаправки. В посольстве подчеркнули, что информации о пострадавших среди россиян не поступало.
Представители дипмиссии сообщили, что МИД Мадагаскара официально опроверг сведения о 22 погибших, однако жертвы и большое число раненых действительно имеются. Точные данные назвать невозможно, но среди российских граждан пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция передала Мадагаскару останки короля Тоэра, казненного французскими колониальными властями.