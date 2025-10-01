Посольство рекомендовало россиянам отложить поездки на Мадагаскар

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в Республике Мадагаскар рекомендовало россиянам отложить поездки на остров до нормализации обстановки, передает ТАСС.

В диппредставительстве уточнили, что находящимся на острове гражданам России следует соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей.

В посольстве отметили, что ситуация в Антананариву и ряде крупных городов остается напряженной: продолжаются протестные акции, в которых участвуют главным образом молодежь и студенты. При этом разгул грабежей и беспорядков практически прекратился, а органы правопорядка в целом взяли контроль над ситуацией.

В связи с этим на острове начали вновь открываться магазины, учебные заведения и автозаправки. В посольстве подчеркнули, что информации о пострадавших среди россиян не поступало.

Представители дипмиссии сообщили, что МИД Мадагаскара официально опроверг сведения о 22 погибших, однако жертвы и большое число раненых действительно имеются. Точные данные назвать невозможно, но среди российских граждан пострадавших нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция передала Мадагаскару останки короля Тоэра, казненного французскими колониальными властями.