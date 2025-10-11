  • Новость часаБолее 40 дронов ВСУ сбиты силами ПВО над шестью регионами России за ночь
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    11 октября 2025, 08:45 • Новости дня

    В Орле арестовали девушку за госизмену, совершенную до совершеннолетия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молодая девушка была задержана и заключена под стражу по обвинению в совершении государственной измены в несовершеннолетнем возрасте, сообщил информированный источник.

    Суд в Орле избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для молодой девушки по делу о государственной измене, передает РИА «Новости». Как сообщил информированный источник агентства, задержание произошло на этой неделе.

    По словам собеседника, на момент предполагаемого совершения преступления обвиняемая была несовершеннолетней. Подробности уголовного дела и обстоятельства задержания не раскрываются в связи с секретностью материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали агента Киева, который подорвал машину военного в Наро-Фоминске. Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет лишения свободы за государственную измену. Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Деревянко по обвинению в госизмене.

    10 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об ударе по Днепрогэсу

    Военкор Котенок сообщили об ударе ВС России по Днепрогэсу

    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали фотографии последствий удара по плотине Днепрогэса, движение по которой было перекрыто украинскими властями.

    Последствия удара по плотине Днепрогэса показал на фото в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

    По его словам, критических разрушений на сооружении не обнаружено: плотина осталась целой, несмотря на попадание. На Украине сообщили, что удары пришлись по машинному залу и распределительной станции.

    Как отмечают авторы Telegram-канала «Военный осведомитель», этот ракетный удар не стал первым по данному объекту. По их оценке, для полного вывода гидроэлектростанции из строя потребуется еще не одна подобная атака.

    В результате взрывов движение по дамбе Днепрогэса в Запорожье перекрыли.

    Движение по дамбе Каневской ГЭС также остановили.

    Минобороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия по энергетике Украины.

    10 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»

    Эксперт Кнутов: Украинский «Фламинго» имеет конструкцию крылатой ракеты прошлого века

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что комплекс «Панцирь» сбил «Фламинго», – очень хороший сигнал. Система ПВО России уже сейчас готова к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Сети опубликовали первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго».

    «Фламинго» – своего рода аналог немецкой «Фау-1», якобы «вундерваффе», которую, впрочем, достаточно успешно сбивали. Корпус у украинской ракеты круглый, сигарообразный, что позволяет обнаружить ее радиолокационным станциям», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Двигатель «Фламинго» по одной версии – чешский, по другой – производился на заводе «Мотор Сич» в советское время. Система наведения управляется с помощью GPS – то есть достаточно простая. Поэтому Украина пошла по пути приобретения готовых блоков китайского производства», – продолжил собеседник.

    По его оценкам, фактически речь идет о конструкции крылатой ракеты прошлого века. «Противник особенно не заморачивался при разработке», – подчеркнул аналитик. При это Кнутов уточнил, что боевая часть «Фламинго» – порядка одной тонны, что делает ее действительно разрушительной.

    «Однако ее применение не скажется на боевых действиях. Противник будет стремиться работать ракетами по российскому глубокому тылу. Цель Киева – воздействовать, причем больше психологически, на наше население: вызвать недовольство и возмущение, чтобы граждане России затребовали заключения мирного соглашения, в том числе на условиях Украины», – уточнил специалист.

    Есть косвенные данные, согласно которым украинская сторона произвела больше сотни таких боеприпасов. Одна из попыток запуска уже была пресечена российскими военными, отметил эксперт. «Наши бойцы вычислили колонну ВСУ, ударили по ней «Искандерами», а затем добили «Геранями». В результате операция противника по применению «Фламинго» была отложена благодаря своевременной работе нашей разведки», – рассказал специалист.

    «Кроме того, ВС России продолжают выполнять задачу по уничтожению цехов и различных заводов, где противник производит ракеты и беспилотники большой дальности. То есть мы работаем на упреждение», – акцентировал Кнутов. По его прогнозам, украинская сторона тем не менее будет пытаться наносить удары – и одиночные, и комбинированные, и групповые.

    «То, что система ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук», сбила «Фламинго – очень хороший сигнал. Это значит, что серьезно дорабатывать программные алгоритмы не придется. Мы уже сейчас готовы к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», – подчеркнул аналитик.

    «Ракета оказалась тихоходной (600 км/ч) и «пузатой» с движком от чешского «Альбатроса» Л-39. Начинка – китайская. Можно считать пробным запуском в расчете на массовый залп впоследствии. Судя по нумерации, наклепали ближе к 200», – отметил в свою очередь военкор Юрий Котенок.

    Ранее в Сети появились первые снимки обломков «новейшей» украинской крылатой ракеты «Фламинго». Их опубликовал военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале. На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, в том числе детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    «Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», – пишет Федоров в публикации. По его информации, ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России. В каком регионе это произошло, не уточняется.

    На одном из обломков обнаружили ошибку, допущенную украинскими инженерами, подписавшими шильдик. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На прикрепленной табличке есть надпись о степени защиты, что по-украински должно быть написано «ступінь захисту», однако там значится – «ступень захисту». «Украинские каналы уже во всю верещат о «российском вбросе», и что никакую «Фламинго» Россия не сбивала», – заметили они.

    Напомним, в середине августа фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго». Аналитики отмечали сходства с британской FP-5 Milanion.

    Владимир Зеленский заявлял, что ракета может лететь на расстояние до трех тысяч км. В августе он сообщал, что уже прошли испытания «Фламинго», но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», – говорил Зеленский.

    10 октября 2025, 18:55 • Видео
    «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

    Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    10 октября 2025, 12:44 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали энергообъекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК.

    Министерство подчеркнуло, что все цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в нескольких регионах Украины произошло отключение электричества.

    Также в Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством. Левый берег города остался без света.

    10 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в спецоперации на стороне России

    Жителя Узбекистана, участвовавшего в СВО, приговорили к трем годам за наемничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Пахтачийский районный суд Самаркандской области вынес приговор местному жителю, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины, приговорив его к лишению свободы.

    Как сообщает ТАСС, 27-летний мужчина из Узбекистана был признан виновным по статье о наемничестве за участие в боевых действиях на стороне России против Украины.

    Согласно материалам суда, в 2019 году он приехал в Россию на заработки, а в 2021 году был осужден в Челябинской области за незаконный оборот наркотиков и отбывал срок в колонии строгого режима.

    В 2024 году, по его словам, он согласился участвовать в военных действиях против Украины по предложению правоохранительных органов, рассчитывая на освобождение, получение российского гражданства и денежное вознаграждение.

    После освобождения мужчина прошел военную подготовку в Луганске и воевал в составе российских войск в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях, где получил ранение и был госпитализирован.

    Вернувшись в марте 2025 года в Узбекистан, он добровольно явился в отдел внутренних дел. Суд приговорил его к трем годам заключения по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадец Дилан Мордант получил четырнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима в России за участие в боях на стороне ВСУ.

    Грузинский наемник Михаил Поладашвили признан виновным в наемничестве и приговорен к 14 годам строгого режима. Срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлен по решению суда в Москве.

    10 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Сальдо сообщил о бегстве киевской «власти» с Херсонщины

    Сальдо заявил о переезде киевской администрации с Херсонщины в Николаев

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Владимир Сальдо отметил, что эвакуация граждан с правобережья Херсонской области не проводится, несмотря на уход администрации.

    О бегстве киевской администрации с правобережья Херсонской области в Николаев сообщил губернатор Владимир Сальдо, передает ТАСС. По его словам, они фактически покинули регион и скрываются теперь в Николаеве. По его словам, украинские чиновники не занимаются эвакуацией мирных жителей с подконтрольной им территории.

    «Киевская «власть» фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по цеху производства беспилотников ВСУ в районе Херсона. Местные жители в Херсоне и Запорожье сообщают российским военным адреса домов, где прячутся подразделения ВСУ.

    В третью годовщину референдума о присоединении к России глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил уверенность жителей в правильности решения о присоединении к России.

    10 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о рывке ВС России и заходе в Константиновку ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская армия, совершив рывок, вошла в Константиновку Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению населенного пункта Константиновка и вошли на окраины данного населенного пункта», – рассказал он РИА «Новости» сославшись на свои источники.

    По словам Марочко, ожесточенные бои идут на восточных окраинах Константиновки, поэтому говорить о закреплении российских бойцов пока рано.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    10 октября 2025, 10:07 • Новости дня
    В Петербурге раскрыли серию мошенничеств на 80 млн рублей с участниками СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полицейские установили, что четыре человека обманом обеспечивали отправку новобранцев в зону СВО и присваивали их выплаты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали местного жителя и троих приезжих из Псковской области, подозреваемых в мошенничестве с отправкой контрактников в зону СВО, указала Волк в своем Telegram-канале.

    По данным следствия, группа действовала с середины прошлого года, используя связи в военкоматах Псковской области для сбора информации о гражданах, которым было отказано в заключении контракта.

    Аферисты связывались с такими лицами и обещали помочь с поступлением на военную службу. Новобранцев доставляли в Петербург, где через поддельные документы и связи в районных администрациях обеспечивали заключение контракта.

    Потерпевшим оформляли банковские карты для получения социальных выплат, которые мошенники сразу же переводили на свои счета, обещая вернуть карты после удержания комиссии. В результате, все средства пострадавших присваивались злоумышленниками.

    Возбуждены уголовные дела. Известно более чем о 40 пострадавших, часть которых погибла в зоне СВО. Ущерб оценивается свыше 80 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать сайты, имитирующие благотворительные фонды, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.

    В 2024 году аферисты начали рассылку клиентам банков с предупреждением о списании «нового налога на СВО».

    10 октября 2025, 09:15 • Новости дня
    ВС России поразили объекты ВСУ в Харьковской области ударами ФАБ-3000 и Х-39

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили авиабомбой ФАБ-3000 и ракетой Х-39 по пункту временной дислокации и пункту управления дронами в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Удары наносились по пункту временной дислокации 154-й отдельной механизированной бригады и пункту управления беспилотниками 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Харьковской области, указали в министерстве, передает РИА «Новости».

    В сообщении ведомства отмечается, что удары были нанесены экипажами ВКС России с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиационной ракеты Х-39 по объектам противника в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка.

    Средства объективного контроля подтвердили поражение целей, находящихся в глубине обороны противника.

    Ранее ВС России поразили портовые сооружения, энергетическую инфраструктуру и хранилища с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.

    До этого группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении.

    10 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    За неделю подразделения российских группировок войск освободили населенные пункты Отрадное, Кузьминовка, Федоровка, Нововасилевское и Новогригоровка, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении освобожден населенный пункт Отрадное.

    Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1355 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и пусковая установка РСЗО MLRS, пять станций контрбатарейной борьбы и РЭБ, 45 складов с боеприпасами и матсредствами.

    В результате действий подразделений Южной группировки за неделю освобождены Кузьминовка и Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Завершено уничтожение украинских вооруженных формирований в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1115 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, 25 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» освободили Нововасилевское и Новогригоровку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2360 военнослужащих, три танка, 12 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Центр» продолжают активное наступление на территории ДНР и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник за последнюю неделю потерял более 3120 военнослужащих, четыре танка, 13 бронемашин, 12 артиллерийских орудий и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял свыше 1575 военнослужащих, 33 бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 43 склада с боеприпасами, 36 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли до 445 военнослужащих и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, восемь складов с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, 8 октября российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. За день до этого они освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области. А ранее – Отрадное в Харьковской области.

    10 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    В течение прошедшей недели ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате которых поражены предприятия ВПК и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, а также железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам горючего, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю средствами ПВО сбиты 18 управляемых авиабомб, 30 снарядов американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 1719 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 433 беспилотника, 631 ЗРК, 25 446 танков и других бронемашин, 1598 боевых машин РСЗО, 30 348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 620 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили портовые сооружения ВСУ.

    На прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    11 октября 2025, 02:18 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о ситуации в Северске ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики (ДНР), в городе начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Северске начались полноценные городские бои, поскольку с северной части наши военнослужащие уже малыми маневренными группами начинают работать в городе», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что российские войска продвигаются, несмотря на «ожесточенное сопротивление» ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям украинских военных под Северском в ДНР. В районе Северска российские подразделения за сутки расширили зону контроля, установив огневой контроль над значительной частью водоема Поселковый.

    11 октября 2025, 06:20 • Новости дня
    Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за участие в судьбах детей

    Tекст: Ирма Каплан

    Как рассказала уполномоченнsq при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, Владимир Путин поддержал инициативу Мелании Трамп принять участие в судьбе детей, пострадавших в ходе военных действий на Украине и первая леди США присоединилась к регулярной работе российского омбудсмена по воссоединению детей со своими близкими.

    «Помогли вернуться в Россию к родной сестре 17-летней девочке. После смерти мамы она жила на Украине у бабушки. Посодействовали в оформлении необходимых документов и организации процесса. Также при нашем участии с близкими на Украине на этой неделе воссоединяются шесть мальчиков и одна девочка. Самому младшему ребенку семь лет, а старшему – 17», – сообщила в Telegram-канале Львова-Белова.

    Она напомнила, что работа по поручению главы государства ведется несколько лет, первые воссоединения состоялись в 2022 году. Всего при поддержке омбудсмена с родственниками в России воссоединились 29 детей из 21 семьи, с родственниками на Украине и в третьих странах – 122 ребенка из 98 семей.

    «Я бы хотела сказать слова благодарности первой леди США Меланье Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей», – заявила омбудсмен в видеоролике в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного представителями Киева российской делегации на встрече в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    Меланья Трамп сообщила, что Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил помощь Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины.

    11 октября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении идут бои с участием артиллерии и авиации ВС России, на правом фланге штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам на 300 м и закрепились, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Командование 71 оебр, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС России. Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев», – рассказали российские военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    ВСУ на Сумском направлении пытались провести пять контратак: одну в районе Алексеевки силами 225 ошп и четыре в прилегающих лесополосах силами 71 оебр, но комплексным огнем все атаки быыли отражены, уничтожено до 90% личного состава  штурмовых групп ВСУ и ББМ «Хамви», рассказали бойцы.

    На Харьковском направлении, в лесу западнее Синельниково, «Северяне» заняли одну позицию ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске продолжили продвижение на левом берегу реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, продвинувшись в целом на расстояние до 600 м.

    На участке Меловое-Хатнее при поддержке авиации и артиллерии «Северяне» продвинулись на 900 м, уничтожив ударами высокоточного оружия позиции ВСУ в районе Двуречанского.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении.

    Российские военные ударили авиабомбой ФАБ-3000 и ракетой Х-39 по пункту временной дислокации и пункту управления дронами в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    11 октября 2025, 08:42 • Новости дня
    Пленный сообщил о запрете ВСУ помогать жителям Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Константиновке практически все украинские чиновники покинули город, а местным жителям запрещено оказывать даже минимальную помощь, включая воду и продукты, рассказал солдат 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Громов.

    По его словам, командование ВСУ запрещает оказывать помощь мирным жителям, оставшимся в Константиновке, сообщает РИА «Новости». Громов отметил: «Командование доводило, что оставшиеся мирные жители – это «сепары» и «ждуны». Они не заслуживают не то что эвакуации, но и простой помощи в виде воды и продуктов». По его словам, практически все украинские чиновники уже покинули город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр, что позволило продвинуться в сторону Константиновки. Артиллерию ВСУ на Константиновском направлении уничтожили с России. Две штурмовые группы ВСУ под Константиновкой Сумской области уничтожили.

    11 октября 2025, 08:50 • Новости дня
    Марочко заявил о слабости ракет «Фламинго» перед ВПК России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские ракеты «Фламинго» собраны из дешевых материалов и значительно уступают по характеристикам современным российским вооружениям, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

     Марочко заявил, что дальнобойные ракеты «Фламинго», используемые ВСУ, существенно уступают по своим характеристикам современным российским вооружениям, передает ТАСС.

    По его словам, ракета «Фламинго» – это бюджетный вариант боеприпаса, собранный из дешевых комплектующих. «Подобный боеприпас очень сильно уступает современным разработкам Российской Федерации. По сути, говорить о том, что это какая-то перспективная новейшая разработка, я бы не стал. Это полукустарный какой-то боеприпас, который был основан на еще советских разработках», – отметил эксперт.

    Марочко уточнил, что на данный момент нет официальных и достоверных фотографий уничтоженных ракет «Фламинго», которые бы подтверждали заявления СМИ о сбитии их российскими системами ПВО. Он подчеркнул, что характеристики этих ракет позволяют российским ПВО «гарантированно и успешно поражать эти цели».

    Эксперт также добавил, что заявления Владимира Зеленского о «Фламинго» как о некоем вундерваффе значительно преувеличены, а история с этими ракетами «сильно раздута».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго» российскими средствами ПВО. На месте падения ракеты были опубликованы фото обломков, подтверждающие успешную работу противовоздушной обороны. Близкого соратника Владимира Зеленского заподозрили в коррупционных схемах при финансировании и производстве ракет «Фламинго».

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

    Польша в очередной раз унижает Германию, открыто заявляя, что не выдаст ФРГ обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Но удивительнее всего то, что Берлин словно не замечает происходящего – не устраивает скандал и не выступает с обвинениями в адрес Варшавы. Возможно, и Польша, и Германия в этом смысле преследуют один интерес. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

