На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
В Тбилиси назвали «пощечиной» премию осужденной за нападение на полицейского журналистке
«Пощечиной государству» назвал официальный представитель правящей «Грузинской мечты» Георгий Грдзелишвили присуждение премии «Герой свободы» Международным институтом прессы оппозиционной батумской журналистке Мзие Амаглобели, которая в августе была приговорена к двум годам лишения свободы за пощечину начальнику полиции аджарской столицы на митинге протеста, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Амаглобели сознательно ударила по лицу полицейского. Провозгласить ее героем – нанести пощечину государству», – сказал он.
По его словам, «провозглашением Амаглобели героем посылается сигнал агентам, что они будут записываться в ряды героев за выполнение заданий «глубинного государства».
Со своей стороны, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «сегодня либерализм опирается на насилие, и присуждение премии Амаглобели является отражением и оправданием этой тенденции».
«Награждая насильника, показываешь всем, что насилие является инструментом, которым они должны пользоваться», – заявил он.
Журналистка, которая издает в Батуми две газеты, ударила начальника полиции в прямом эфире ТВ во время митинга протеста в столице Аджарии.