В Тбилиси назвали «пощечиной» премию осужденной за нападение на полицейского журналистке

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Амаглобели сознательно ударила по лицу полицейского. Провозгласить ее героем – нанести пощечину государству», – сказал он.

По его словам, «провозглашением Амаглобели героем посылается сигнал агентам, что они будут записываться в ряды героев за выполнение заданий «глубинного государства».

Со своей стороны, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «сегодня либерализм опирается на насилие, и присуждение премии Амаглобели является отражением и оправданием этой тенденции».

«Награждая насильника, показываешь всем, что насилие является инструментом, которым они должны пользоваться», – заявил он.

Журналистка, которая издает в Батуми две газеты, ударила начальника полиции в прямом эфире ТВ во время митинга протеста в столице Аджарии.