Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».0 комментариев
Грузинская журналистка получила два года за пощечину начальнику полиции
Суд в Батуми приговорил директора интернет-издания Амаглобели к двум годам тюрьмы
Оппозиционная грузинская журналистка Мзиа Амаглобели приговорена к двум годам заключения за пощечину, которую она нанесла в январе начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Такое решение вынесла судья Батумского горсуда Нино Сахелашвили, после чего предложила Амаглобели обратиться за помилованием к президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.
Амаглобели грозило до 7 лет лишения свободы, но судья переквалифицировала статью обвинения. Журналистка, которая издает в Батуми две газеты, ударила начальника полиции в прямом эфире ТВ во время митинга протеста в столице Аджарии.
При этом грузинская оппозиция называет Амаглобели «узницей совести», ее освобождения требуют некоторые аккредитованные в Тбилиси западные послы. У здания суда в Батуми проводится митинг в поддержку Амаглобели, на нем к сопротивлению властям собравшихся призывает экс-президент Саломе Зурабишвили.
Ранее в Грузии подготовили юридические основания для запрета партии экс-президента Михаила Саакашвили.