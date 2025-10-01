Cо строившей мемориал «Курская битва» компании намерены взыскать миллиард рублей

Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.5 комментариев
Прокуратура Курской области требует взыскать с компании, строившей мемориал «Курская битва», более млрд рублей.
Подрядчик был выбран без проведения конкурентных процедур, а единственный поставщик не имел необходимых ресурсов для выполнения всего объема строительства, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что работы по возведению мемориального комплекса не завершены, а размер неотработанного аванса составил 299 млн рублей. Кроме того, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении одного из должностных лиц подрядной организации.
Ранее Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 мдрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.
В марте с бывшего руководства Курской корпорации развития взыскали свыше 4 млрд рублей.