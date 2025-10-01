Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Депутат Рады сравнил рюкзаки контрактника и мобилизованного ВСУ
Различия в содержимом рюкзаков контрактников и насильственно мобилизованных бойцов на Украине наглядно показал депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Он опубликовал видео, в котором наглядно сравнил содержимое двух рюкзаков. В рюкзаке контрактника, по его словам, находились спальник, берцы, форма и бронежилет – все необходимое для осознанного участия в боях, передает ТАСС.
Депутат показал, что в рюкзаке насильственно мобилизованного украинца лежали медицинские справки с указанием перелома ключицы и побоев. Он подчеркнул, что методы мобилизации со стороны украинских территориальных центров не изменились.
Среди личных вещей в рюкзаке оказалась мягкая игрушка, напомнившая депутату о вероятном задержании мужчины возле детского сада. В заключение Гончаренко зачитал напутственное письмо от Владимира Зеленского с призывом «воевать до победы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые мужчины на Украине устраиваются на работу в McDonald's, чтобы получить бронь от мобилизации.
На Украине объявили стоимость «спасения» от мобилизации. Житель Волынской области отдал крупную сумму священнослужителю, чтобы стать дьяконом и избежать призыва. А экипажи территориальных центров комплектования получают по 200 долларов за каждого задержанного призывника.