Депутат Рады сравнил рюкзаки контрактника и мобилизованного ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Он опубликовал видео, в котором наглядно сравнил содержимое двух рюкзаков. В рюкзаке контрактника, по его словам, находились спальник, берцы, форма и бронежилет – все необходимое для осознанного участия в боях, передает ТАСС.

Депутат показал, что в рюкзаке насильственно мобилизованного украинца лежали медицинские справки с указанием перелома ключицы и побоев. Он подчеркнул, что методы мобилизации со стороны украинских территориальных центров не изменились.

Среди личных вещей в рюкзаке оказалась мягкая игрушка, напомнившая депутату о вероятном задержании мужчины возле детского сада. В заключение Гончаренко зачитал напутственное письмо от Владимира Зеленского с призывом «воевать до победы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые мужчины на Украине устраиваются на работу в McDonald's, чтобы получить бронь от мобилизации.

На Украине объявили стоимость «спасения» от мобилизации. Житель Волынской области отдал крупную сумму священнослужителю, чтобы стать дьяконом и избежать призыва. А экипажи территориальных центров комплектования получают по 200 долларов за каждого задержанного призывника.