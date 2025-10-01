Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Солдаты ВСУ массово отказались идти на позиции под Харьковом
Военнослужащие украинской 22-й отдельной механизированной бригады массово не захотели занимать передовые линии под Харьковом, что привело к вмешательству военной полиции, сообщили в российских силовых структурах.
Как передает ТАСС, бойцы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, размещенные на участке фронта Меловое – Хатнее и в районе Григоровки в Харьковской области, массово отказались выдвигаться на позиции. В связи с этим в расположение бригады были вызваны подразделения военной полиции.
Собеседник агентства уточнил: «На харьковском направлении на участке фронта Меловое – Хатнее и в районе Григоровки военнослужащие 22-й ОМБр ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции. Это может быть связано с увольнением в запас известного украинского певца Виталия Козловского».
Ранее, по данным силовых структур, Козловский был уволен из 22-й бригады ВСУ и не принимал участия в боевых действиях на передовой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударом корректируемой авиабомбой. «Северяне» продвинулись на фронте в Сумской и Харьковской областях. ВС России зашли в харьковскую Соболевку.