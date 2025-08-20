Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Стало известно о заходе ВС России в харьковскую Соболевку
Российские военные обошли укрепрайон ВСУ и зашли в Соболевку
Военнослужащие армии России, действуя малыми группами, проникли в населенный пункт Соболевка Харьковской области, где противник понес потери.
Операция по обходу укрепрайона Вооруженных сил Украины и последующему заходу в Соболевку была проведена малыми маневренными группами, пишет ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал: «Российские войска малыми маневренными группами обошли укрепрайон противника и зашли в населенный пункт Соболевка Харьковской области. Часть украинских боевиков попыталась самовольно покинуть позиции, однако была остановлена так называемым заградотрядом и возвращена на южные окраины населенного пункта». По его оценке, характер текущих действий ВСУ свидетельствует о подготовке контратаки на этом участке. Марочко отметил, что противник, вероятно, попытается вернуть утраченные рубежи, используя дополнительные силы и средства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. ВКС нанесли удары ФАБ по позициям ВСУ в ДНР и Харьковской области. Российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.