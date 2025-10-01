Израиль уничтожил более тысячи зданий в Газе с августа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армия обороны Израиля разрушила примерно 1250 зданий в Газе с августа, передает ТАСС. Операция проводится для установления контроля над самым крупным городом анклава.

По информации The Jerusalem Post, треть разрушенных построек ЦАХАЛ классифицировал как полностью военные объекты. Половина зданий была определена как объекты вторичного использования радикалами: в некоторых из них устанавливались камеры наблюдения. Источник в ЦАХАЛ пояснил, что наличие хотя бы одной камеры наблюдения может стать основанием для сноса всего многоэтажного дома.

Менее 200 радикалов были ликвидированы армией Израиля в ходе этой операции. Часть разрушенных зданий не попала под четкую классификацию, отмечают военные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили о начале Израилем наземной операции в секторе Газа. Израильские военные провели массированные и нескончаемые бомбардировки на территории Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.