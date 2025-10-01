Дуров рассказал, что мог быть отравлен в 2018 году

Tекст: Антон Антонов

Дуров рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману, что инцидент произошел весной 2018 года во время работы над проектом TON. Он пояснил, что в связи с этим проектом намеренно не рассказывал о случившемся публично, передает РИА «Новости».

«Я вернулся домой, открыл дверь в мой таунхаус, который снимал. У меня был странный сосед, он что-то для меня оставил около двери. Через час после этого я был в кровати, я жил один, и я почувствовал себя плохо, боль по всему телу», – заявил он.

Он также испытал нарушение зрения и слуха, ему стало трудно дышать. Дуров отметил, что потерял сознание и очнулся лишь на следующий день, испытывая крайнюю слабость. По словам Дурова, ему понадобилось около двух недель, чтобы снова начать ходить.

«Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю», – сказал Дуров, отметив, что у него «отличное здоровье».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Также он сообщал, что Франция обращалась к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии. В августе 2023 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы с целью совершения незаконных транзакций.

