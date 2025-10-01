Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.2 комментария
Дуров рассказал, что мог быть отравлен в 2018 году
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что весной 2018 года мог быть отравлен и почувствовал, что может умереть.
Дуров рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману, что инцидент произошел весной 2018 года во время работы над проектом TON. Он пояснил, что в связи с этим проектом намеренно не рассказывал о случившемся публично, передает РИА «Новости».
«Я вернулся домой, открыл дверь в мой таунхаус, который снимал. У меня был странный сосед, он что-то для меня оставил около двери. Через час после этого я был в кровати, я жил один, и я почувствовал себя плохо, боль по всему телу», – заявил он.
Он также испытал нарушение зрения и слуха, ему стало трудно дышать. Дуров отметил, что потерял сознание и очнулся лишь на следующий день, испытывая крайнюю слабость. По словам Дурова, ему понадобилось около двух недель, чтобы снова начать ходить.
«Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю», – сказал Дуров, отметив, что у него «отличное здоровье».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Также он сообщал, что Франция обращалась к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии. В августе 2023 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы с целью совершения незаконных транзакций.