В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
ВС России расширили плацдарм под Двуречной и вклинились в оборону ВСУ
Российские войска расширили плацдарм на юге Двуречной Харьковской области до 5 км и углубились в оборону ВСУ на 1,5 км, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Российские военнослужащие расширили плацдарм южнее населенного пункта Двуречная в Харьковской области на ширину до 5 км, передает ТАСС.
Марочко добавил, что улучшение позиций произошло и непосредственно в Двуречной. На некоторых участках фронта удалось прорваться вглубь обороны противника до 1,5 км.
Эксперт добавил, что в результате комбинированного удара с направления Масютовки по направлению Западного, российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов противника.
Под огневой контроль ВС России также перешел Т-образный перекресток восточнее Западного, где расположен блокпост украинских сил. В настоящее время российские войска проводят зачистку лесных участков восточнее Западного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля на запорожской линии фронта, освободив около 5 кв. километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе, что привело к полуокружению поселка Великая Новоселка.