В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
Российские войска расширили зону контроля на запорожской линии фронта, освободив около 5 кв. километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе, что привело к полуокружению поселка Великая Новоселка.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов Владимир сообщил, что российские войска добились стратегического успеха на запорожской линии фронта, пишет РИА «Новости». Они расширят зону контроля западнее Великой Новоселки, освободив около 5 кв/ километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе.
Рогов отметил, что основной маршрут снабжения боеприпасами и резервами для Вооруженных сил Украины в поселок Великая Новоселка оказался перерезан, украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Он добавил, что поселок находится в полуокружении, что практически блокирует противника.
Продвижение российских войск также наблюдается в сторону села Новоселка у западной границы Донецкой народной республики. Это продвижение может сыграть значительную роль в дальнейшем укреплении позиций российских сил на данном направлении.
Рогов подчеркнул, что эти достижения важны для контроля над ситуацией на запорожском фронте и могут оказать значительное влияние на ход боевых действий в регионе.
Ранее российские войска почти полностью блокировали логистические маршруты украинских сил в Великой Новоселке, что затрудняет пополнение их сил и боекомплектов.
Гарнизон ВСУ в поселке находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.
Вначале января Великая Новоселка на Времевском направлении будет освобождена от ВСУ, украинские подразделения в этом районе находятся в тяжелом положении, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.